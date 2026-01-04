La posible alineación titular del Manchester United para enfrentarse al Leeds United

Este domingo 4 de enero se llevará a cabo la Jornada 20 de la Premier League desde el Elland Road entre el Manchester United y Leeds United.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Red Devils para este compromiso programado a las 08:30 horas (Estados Unidos), 06:30 horas (México), 13:30 horas (España).

La posible alineación del Manchester United vs Leeds para la Jornada 20 de la Premier League

Ruben Amorim ha tenido que lidiar con muchos lesionados en su plantilla este comienzo de 2026 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

PO: Senne Lammens - El nuevo portero del United para esta temporada es ágil y seguro, destaca por sus reflejos y distribución precisa con el balón. Es excelente en el uno contra uno.

LD: Diogo Dalot - El polivalente mediocampista portugués tiene varios años siendo parte del cuadro inglés por lo que es uno de los hombres institucionales más importantes.

DFC: Ayden Heaven - El joven defensor central inglés de 19 años se destaca por su buena salida de balón, capacidad para avanzar con el pelota y defensa en canales amplios.

DFC: Lisandro Martínez - El defensor central argentino es conocido por su estilo agresivo, tenaz y combativo en los duelos, excelente en pases largos desde atrás y liderazgo defensivo y es clave en la construcción desde atrás.

DFC: Luke Shaw - El lateral izquierdo es dinámico, con gran capacidad ofensiva, centros precisos y solidez defensiva cuando está en forma.

MC: Casemiro - El brasileño es un pivote defensivo tenaz, experto en recuperar balones y proteger la zaga. Aporta experiencia y precisión en pases largos.

MC: Manuel Ugarte - El mediocampista defensivo uruguayo es un "destructor" clásico: agresivo, tenaz en las entradas, excelente en intercepciones y recuperación de balón alto. Protege bien la defensa, es ágil y fuerte en duelos 1vs1. No es muy progresivo con el balón (pases simples y conservadores), pero su intensidad y espíritu luchador lo hacen ideal para transiciones rápidas.

MD: Patrick Dorgu - El juvenil danés de origen nigeriano es muy versátil: puede jugar como lateral izquierdo, extremo por ambos lados. Físico potente, rápido, con gran trabajo defensivo y ofensivo, buen regate y capacidad para ganar duelos.

MCO: Joshua Zirkzee - El delantero neerlandés posee una técnica exquisita: gran control, regate fluido, regates. Baja a recibir, enlaza juego como un falso 9, crea chances y tiene buen remate con ambas piernas.

MI: Matheus Cunha - Es un delantero versátil, rápido y habilidoso, con gran capacidad para desmarcarse y finalizar en espacios reducidos.

DC: Benjamin Sesko - Es un delantero alto y potente, letal en el área, con buen remate de cabeza y habilidad para combinar en ataque.

Así se vería la formación de Manchester United (3-4-2-1)

Portero: Senne Lammens.

Defensas: Diogo Dalot, Ayden Heaven, Lisandro Martínez, Luke Shaw.

Centrocampistas: Casemiro, Manuel Ugarte; Patrick Dorgu, Joshua Zirkzee, Matheus Cunha.

Delanteros: Benjamin Sesko.

Así se vería la formación de Leeds United (4-3-3)

Portero: Lucas Perri.

Defensas: Jayden Bogle, Joe Rodon, Pascal Struijk, Gabriel Gudmundsson.

Centrocampistas: Sean Longstaff, Ethan Ampadu, Anton Stach.

Delanteros: Brenden Aaronson, Lukas Nmecha, Noah Okafor.

