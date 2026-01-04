La posible alineación titular del Manchester United para enfrentarse al Leeds United
Este domingo 4 de enero se llevará a cabo la Jornada 20 de la Premier League desde el Elland Road entre el Manchester United y Leeds United.
A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Red Devils para este compromiso programado a las 08:30 horas (Estados Unidos), 06:30 horas (México), 13:30 horas (España).
La posible alineación del Manchester United vs Leeds para la Jornada 20 de la Premier League
PO: Senne Lammens - El nuevo portero del United para esta temporada es ágil y seguro, destaca por sus reflejos y distribución precisa con el balón. Es excelente en el uno contra uno.
LD: Diogo Dalot - El polivalente mediocampista portugués tiene varios años siendo parte del cuadro inglés por lo que es uno de los hombres institucionales más importantes.
DFC: Ayden Heaven - El joven defensor central inglés de 19 años se destaca por su buena salida de balón, capacidad para avanzar con el pelota y defensa en canales amplios.
DFC: Lisandro Martínez - El defensor central argentino es conocido por su estilo agresivo, tenaz y combativo en los duelos, excelente en pases largos desde atrás y liderazgo defensivo y es clave en la construcción desde atrás.
DFC: Luke Shaw - El lateral izquierdo es dinámico, con gran capacidad ofensiva, centros precisos y solidez defensiva cuando está en forma.
MC: Casemiro - El brasileño es un pivote defensivo tenaz, experto en recuperar balones y proteger la zaga. Aporta experiencia y precisión en pases largos.
MC: Manuel Ugarte - El mediocampista defensivo uruguayo es un "destructor" clásico: agresivo, tenaz en las entradas, excelente en intercepciones y recuperación de balón alto. Protege bien la defensa, es ágil y fuerte en duelos 1vs1. No es muy progresivo con el balón (pases simples y conservadores), pero su intensidad y espíritu luchador lo hacen ideal para transiciones rápidas.
MD: Patrick Dorgu - El juvenil danés de origen nigeriano es muy versátil: puede jugar como lateral izquierdo, extremo por ambos lados. Físico potente, rápido, con gran trabajo defensivo y ofensivo, buen regate y capacidad para ganar duelos.
MCO: Joshua Zirkzee - El delantero neerlandés posee una técnica exquisita: gran control, regate fluido, regates. Baja a recibir, enlaza juego como un falso 9, crea chances y tiene buen remate con ambas piernas.
MI: Matheus Cunha - Es un delantero versátil, rápido y habilidoso, con gran capacidad para desmarcarse y finalizar en espacios reducidos.
DC: Benjamin Sesko - Es un delantero alto y potente, letal en el área, con buen remate de cabeza y habilidad para combinar en ataque.
Así se vería la formación de Manchester United (3-4-2-1)
Portero: Senne Lammens.
Defensas: Diogo Dalot, Ayden Heaven, Lisandro Martínez, Luke Shaw.
Centrocampistas: Casemiro, Manuel Ugarte; Patrick Dorgu, Joshua Zirkzee, Matheus Cunha.
Delanteros: Benjamin Sesko.
Así se vería la formación de Leeds United (4-3-3)
Portero: Lucas Perri.
Defensas: Jayden Bogle, Joe Rodon, Pascal Struijk, Gabriel Gudmundsson.
Centrocampistas: Sean Longstaff, Ethan Ampadu, Anton Stach.
Delanteros: Brenden Aaronson, Lukas Nmecha, Noah Okafor.
