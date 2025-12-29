La posible alineación titular del Manchester United para enfrentarse al Wolverhampton

El Manchester United y el Wolverhampton protagonizarán un interesante encuentro por la jornada 19 de la Premier League.

Luego del triunfo por 2-1 ante el Newcastle en el día del 'Boxing Day', que se vio frustrado por el acuerdo de la Premier League con los canales dueños de los derechos de televisión, los dirigidos por Ruben Amorim quieren sumar de a tres ante el único equipo que aún no ganó un partido en la temporada y, lógicamente, ocupa el último lugar de la clasificación con solo dos unidades.

Los Diablos recibirán este miércoles al Wolves, y Amorim podría sacar de inicio el siguiente once para tratar de llevarse los tres puntos.

La posible alineación del Manchester United

POR: Senne Lammens – El guardameta belga se ha consolidado como el dueño del arco en Old Trafford. Su juego de pies es fundamental para la salida desde atrás que exige Amorim, aunque deberá estar muy atento al juego aéreo del Wolverhampton.

DFC: Luke Shaw – Ante la plaga de lesiones, el inglés actuará como central por izquierda. Su experiencia y capacidad para conducir el balón serán vitales para romper la primera línea de presión rival.

DFC: Ayden Heaven – La gran prueba de fuego para el joven defensor. Ante las bajas de los titulares, tendrá la responsabilidad de ocupar el eje de la zaga en un escenario de máxima exigencia como Villa Park.

DFC: Lisandro Martínez – 'El Carnicero' será el líder de esta defensa inédita. Ubicado en el perfil derecho de la línea de tres, su agresividad en la anticipación será clave para frenar a Woltemade.

CAR: Diogo Dalot – Dueño absoluto del carril derecho. Su despliegue físico le permite ser un atacante más y, a la vez, retroceder para formar una línea de cinco cuando el equipo defiende.

MC: Manuel Ugarte – El uruguayo se sumará a la mitad de la cancha ante la baja de Bruno Fernandes. Su intensidad y recuperación serán el termómetro del equipo para evitar que el Villa transite con comodidad.

MC: Casemiro – El brasileño podría estar jugando sus últimos duelos con la casaca roja, por lo que tiene que mostrar mejores condiciones.

CAR: Patrick Dorgu – El danés aporta profundidad y energía por la banda izquierda.

MCO: Mason Mount – Partiendo desde la mediapunta derecha, el inglés ofrece trabajo sin balón y llegada al área. Su dinamismo es esencial para generar espacios en el bloque defensivo de Eddie Howe.

MCO: Matheus Cunha – El brasileño es la chispa creativa en el último tercio. Con libertad de movimientos por detrás del delantero, buscará el desequilibrio individual y el disparo de media distancia.

DC: Benjamin Šeško - La referencia ofensiva. Con su envergadura, potencia y olfato de gol, el delantero esloveno será la gran amenaza aérea y en el área para las Urracas.

Así se vería la alineación del Manchester United (3-4-3)

Portero: Senne Lammens

Defensas: Luke Shaw, Ayden Heaven, Lisandro Martínez

Mediocampistas: Diogo Dalot, Casemiro, Manuel Ugarte, Patrick Dorgu

Delanteros: Mason Mount, Benjamin Šeško y Matheus Cunha.

Así se vería la alineación del Wolverhampton (5-4-1)

Portero: Sá

Defensas: H. Bueno, Krejci, Bueno, Mosquera, Doherty

Mediocampistas: Mané, André, Gomes, Hwang

Delanteros: T. Arokodare