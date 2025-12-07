La posible alineación titular del Manchester United para enfrentarse al Wolves

El partido ante el West Ham se veía sencillo para el Manchester United en la previa pero no lo pudo ganar.

Le costó ponerse en ventaja, lo hizo gracias a un gol de Dalot a los 58' pero a los 83' apareció Magassa, no permitiéndole al equipo de Rubem Amorim escalar a la quinta colocación y meterse en puestos de Europa por primera vez en mucho tiempo. Además, consiguió una victoria en los últimos cinco partidos, con 3 empates y una derrota, no permitiéndole encontrar regularidad.

Este lunes 8 enfrentará al Wolves, último con solamente 2 unidades y que perdió 12 de los 14 partidos de la temporada, siendo 7 de estas de manera consecutiva. Por eso, los Diablos Rojos deben olvidar rápidamente este mal pasar y volver al triunfo, aprovechándose del rival.

La posible alineación del Manchester United ante el Wolves

Rubén Amorim apunta a mantener su esquema táctico de 3-4-2-1, ajustando piezas clave debido a la lesión de Benjamin Sesko.

POR: Senne Lammens - El guardameta recibe la confianza para custodiar el arco en Old Trafford. Su juego de pies será exigido ante la presión que pueda ejercer el West Ham.

DFC: Leny Yoro - El joven central francés se consolida en la línea de tres. Su velocidad es vital para cubrir los espacios a las espaldas de los carrileros.

DFC: Matthijs de Ligt - El líder de la zaga. Ante la ausencia de Maguire (lesión en el muslo), el neerlandés es el encargado de ordenar la defensa y ganar los duelos aéreos.

DFC: Luke Shaw - Actuando como central por izquierda, aporta salida limpia y experiencia. Lisandro Martínez ya tuvo minutos ante el Palace, pero aún es pronto para que sea titular tras su lesión de rodilla, por lo que Shaw se mantiene en el once.

CAD: Amad Diallo - Una apuesta ofensiva de Amorim para el carril derecho. Su capacidad de desborde obligará al West Ham a defender muy atrás.

MC: Casemiro - El ancla del equipo. Su experiencia y posicionamiento son fundamentales para dar equilibrio a un mediocampo muy ofensivo.

MC: Bruno Fernandes - El capitán retrasa unos metros su posición para jugar en el doble pivote o con libertad de movimiento. Es el encargado de la creación y de lanzar a los atacantes.

CAI: Diogo Dalot - Jugando a perfil cambiado o rotando bandas, el portugués ofrece un despliegue físico incansable. Mantiene su lugar tras regresar al once en Selhurst Park.

Manchester United v West Ham United - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

MCO: Bryan Mbeumo - El atacante aporta dinamismo, velocidad y gol llegando desde segunda línea. Su movilidad será clave para desordenar la defensa de los Hammers.

MCO: Mason Mount - Busca recuperar su mejor versión. Su presión alta y capacidad para jugar entre líneas son vitales en el sistema de Amorim.

DC: Joshua Zirkzee - El delantero neerlandés repetirá en punta tras romper su sequía goleadora de casi un año. Con la lesión de rodilla de Benjamin Sesko (fuera hasta mediados de diciembre), Zirkzee es la referencia obligada.

Así se vería la formación del Manchester United (3-4-2-1)

Portero : Senne Lammens

: Senne Lammens Defensas : Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw

: Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw Mediocampistas : Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Diogo Dalot

: Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Diogo Dalot Medios Ofensivos : Bryan Mbeumo, Mason Mount

: Bryan Mbeumo, Mason Mount Delantero: Joshua Zirkzee

Así se vería la formación del Wolves (4-2-3-1)

El equipo visitante intentará cerrar su defensa, la más goleada del torneo, y buscará hacer daño al contragolpe aprovechando los espacios que deja el esquema de tres centrales del United.