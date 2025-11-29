La posible alineación titular del Manchester United vs Crystal Palace

Tras doce fechas disputadas, el Manchester United es décimo de la tabla general con 18 puntos y se mantiene alejado de los primeros puestos de la Premier League, por lo cual, en estos instantes no tiene boleto en mano para clasificarse a competencias europeas. Aún queda tiempo para que pueda recomponer el camino, así que este domingo 30 de noviembre buscará una victoria frente al Crystal Palace en el Selhurst Park.

En la jornada pasada, los Red Devils sucumbieron en Old Trafford, ya que perdieron frente al Everton por la solitaria diana de Kiernan Dewsbury-Hall. Su caída fue sumamente criticada porque el equipo tuvo un hombre de más desde el minuto 13 por la expulsión del senegalés Idrissa Gueye, sin embargo, no pudieron marcar y sumaron su cuarta derrota del campeonato.



Por otro lado, los Glaziers han sorprendido porque están ubicados en el quinto peldaño del certamen con 20 unidades. Durante la semana disputaron la UEFA Conference League, donde fueron remontados 2-1 por el Estrasburgo de Francia. Con respecto a la liga, vienen de pegar de visita 0-2 al Wolverhampton, con tantos del colombiano Daniel Muñoz y el español Yéremy Pino.

Everton se convierte en el primer equipo en derrotar al Manchester United en Old Trafford con un jugador menos en toda la historia de la Premier League (1992-2025). pic.twitter.com/C8NChj09kq — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 24, 2025

Los últimos cinco partidos entre ambas instituciones han arrojado un saldo de tres victorias para el Crystal Palace, por un empate y una derrota. En la temporada pasada, el Manchester United tropezó 0-2 en Old Trafford, ya que el francés Jean-Philippe Mateta se aventó un doblete.



La situación no es nada alentadora para el equipo del portugués Rúben Amorim, ya que el medio británico The Sun informó que se buscaría darle salida en invierno hasta a diez jugadores, incluidos el capitán portugués Bruno Fernandes, así como el brasileño Carlos Casemiro, el uruguayo Manuel Ugarte, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Harry Maguire, Jadon Sancho, entre otros más.

🚨 Matheus Cunha took a serious blow to the head in training, therefore missed the Everton game and was rested as a precautionary measure.



If everything goes according to plan with concusion protocol then he stands a chance of being back to face Palace. [@JacobsBen,… pic.twitter.com/OZ3BfHiWHW — The United Stand (@UnitedStandMUFC) November 27, 2025

Con respecto a la lista de lesionados, los visitantes no contarán con el esloveno Benjamín Sesko y Harry Maguire, aunque hay posibilidades de que el brasileño Matheus Cunha vea acción.



Es hora de conocer la posible alineación del Manchester United para el partido:

El posible once titular del ManU

Manchester United v Everton - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Portero: Senne Lammens – El belga comenzó siendo suplente el torneo, pero desde la séptima fecha se convirtió en el titular. Ha recibido ocho goles, pero esta vez buscará dejar en cero su arco.

Defensa: Matthijs de Ligt – El neerlandés ha sido partícipe de todos los encuentros de la temporada, aportando un tanto. Se mantendrá como el pilar de la zaga.

Defensa: Luke Shaw – Es otro de los futbolistas que forman parte de la columna vertebral. Si bien su mejor desempeño es cuando rinde como lateral o interior izquierdo, se ha desarrollado como central a petición del cuerpo técnico.

Defensa: Lenny Yoro – El francés podría ser el elegido para armar la línea de tres, pues también ha estado en todos los choques del certamen, sin embargo, el argentino Lisandro Martínez ya podría comenzar a sumar sus primeros minutos tras una larga lesión.

Interior izquierdo: Patrick Dorgu – El danés con sangre nigeriana sólo se ha perdido un encuentro. Lleva una asistencia y ya tiene cuatro amarillas en su haber, por lo que debe tener cuidado de una amonestación más.

Interior derecho: Noussair Mazraoui – El marroquí se ha perdido cuatro partidos debido a lesiones, pero lleva por ahora tres choques consecutivos apareciendo. El cuerpo técnico aplaude que puede manifestarse en diferentes roles del mediocampo y la defensiva gracias a su estilo agresivo.

Pivote: Carlos Casemiro – El brasileño podría estar jugando sus últimos duelos con la casaca roja, por lo que tiene que mostrar mejores condiciones. Pese a ello, el mundialista ha aportado tres goles y una asistencia en once cotejos.

Mediocentro: Bruno Fernandes – El talentoso portugués sigue siendo el encargado de orquestar el juego del mediocampo, por eso no es ninguna novedad que haya tenido presencia en toda la temporada, aportando dos goles y tres asistencias.

Mediapunta: Amad Diallo – Con sus buenas condiciones para hacer daño, el marfileño volvería a aparecer por detrás del centro delantero. Pese a ello, buscará sentirse libre por el costado derecho para poder lanzar centros y disparos. Otro que podría ser titular es Mason Mount.

Mediapunta: Bryan Mbeumo – El camerunés es de los fijos en el esquema de Rúben Amorim. Su producción ha dejado una cosecha de cinco dianas y una asistencia en toda la temporada, teniendo 32 por ciento de participaciones de gol.

Delantero: Joshua Zirkzee – Al neerlandés le tocó aparecer como el ’9’ la jornada pasada, siendo válido que pueda repetir, a menos que se inclinen por el danés Chido Obi, que en dos partidos ya convirtió un gol, o que finalmente Matheus Cunha vuelva a la acción.

Matthijs de Ligt | James Gill - Danehouse/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Manchester United (3-4-2-1):



Portero: Senne Lammens

Defensas: Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw

Mediocampistas: Patrick Dorgu, Casemiro, Bruno Fernandes, Noussair Mazraoui

Delanteros: Bryan Mbeumo, Amad Diallo, Joshua Zirkzee

El posible once titular del Crystal Palace (3-4-3):

Racing Club de Strasbourg Alsace v Crystal Palace FC - UEFA Conference League 2025/26 League Phase | Justin Setterfield/GettyImages

Portero: Dean Henderson

Defensas: Maxence Lacroix, Marc Guéhi, Chris Richards

Mediocampistas: Tyrick Mitchell, Jefferson Lerma, Adam Wharton, Daniel Muñoz

Delanteros: Yéremy Pino, Jean-Philippe Mateta, Ismaïla Sarr