La posible alineación titular del Monterrey para enfrentarse a Tijuana

Este sábado 31 de enero se llevará a cabo la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio BBVA de la Sultana del Norte entre el Club de Fútbol Monterey y el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de Rayados para este compromiso programado a las 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México) y 02:00 horas (España).

La posible alineación de Monterrey vs Tijuana para la Jornada 4 de la Liga MX

PO: Luis Cárdenas - En pretemporada el titular indiscutible fue el uruguayo Sergio Melé, sin embargo, el 'Mochis' se mantuvo como titular de Torrent al arranque del torneo.

LD: Erick Aguirre - El polivalente (lateral o interior), rápido, con buen recorrido ofensivo y centros precisos. Fuerte en recuperación y duelos. Aporta equilibrio y experiencia en el carril derecho.

DFC: Alonso Aceves - El joven central zurdo con experiencia en España (Oviedo). Sólido en marca, anticipación y salida de balón. Refuerzo reciente para fortalecer la zaga.

DFC: Stefan Medina - El polivalente central experimentado colombiano es arrancó como uno de los centrales titulares este torneo tras la salida de Sergio Ramos y el retiro de Héctor Moreno.

LI: Gerardo Arteaga - El lateral izquierdo mexicano, dinámico, con proyección ofensiva y buena técnica en el uno contra uno.

MC: Jorge Rodríguez - El centrocampista argentino, táctico y equilibrado, con buena recuperación de balón y distribución precisa.

MC: Óliver Torres - Mediocampista español, creativo y técnico, con visión para el pase y capacidad para controlar el ritmo del juego.

MD: Jesús Corona - El polivalente y dinámico extremo mexicano volvió al parado del técnico español.

MCO: Sergio Canales - El polivalente español es la estrella del equipo y el capitán. Gran calidad técnica, visión, tiro lejano y asistencias. Líder en el ataque, clave en momentos decisivos y con experiencia europea.

MI: Anthony Martial - El atacante francés, elegante y técnico, con capacidad para desbordar y definir, aunque irregular por lesiones.

DC: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es rápido y letal frente al arco, con instinto goleador y buena movilidad. Hasta que no se haga oficial su partida al Inter Miami seguiría jugando con el equipo.

Así se vería la formación de Monterrey (4-2-3-1)

Portero: Luis Cárdenas.

Defensas: Erick Aguirre, Alonso Aceves, Stefan Medina, Gerardo Arteaga.

Centrocampistas: Jorge Rodríguez, Óliver Torres; Jesús Corona, Sergio Canales, Anthony Martial.

Delantero: Germán Berterame.

Así se vería la formación de Tijuana (4-1-4-1)

Portero: Antonio Rodríguez.

Defensas: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Unai Bilbao, Jesús Vega,

Mediocampistas: Iván Tona; Adonis Preciado, Ignacio Rivero, Gilberto Mora, Kevin Castañeda.

Delanteros: Mourad El Ghezouani

