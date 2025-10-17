Este sábado 18 de octubre se llevará a cabo la Jornada 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX desde el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León entre Club de Fútbol Monterrey y Club Universidad Nacional.

A continuación, te dejamos con la posible alineación para este compromiso programado a las 19:00 horas (Ciudad de México) y 21:00 horas (Estados Unidos).

La posible alineación de Monterrey vs Pumas UNAM para la Jornada 13 de la Liga MX

Sergio Ramos volvería a la titularidad tras su ausencia en Tijuana | Jam Media/GettyImages

POR: Santiago Mele - Portero uruguayo, sólido bajo los tres palos, con buenos reflejos y seguridad en el juego aéreo.

LD: Ricardo Chávez - Lateral derecho mexicano, rápido y ofensivo, destacado por sus centros precisos y solidez defensiva.

DFC: Stefan Medina - Defensa central colombiano, versátil y fuerte en el marcaje, con experiencia internacional y buen manejo de balón.

DFC: Sergio Ramos - El legendario central español, líder nato, agresivo en la marca, con gran salida de balón y olfato goleador.

LI: Gerardo Arteaga - El lateral izquierdo mexicano, dinámico, con proyección ofensiva y buena técnica en el uno contra uno.

MD: Óliver Torres - Mediocampista español, creativo y técnico, con visión para el pase y capacidad para controlar el ritmo del juego.

MC: Fidel Ambriz - Joven mediocampista mexicano, combativo y con gran despliegue físico, emergiendo como promesa en el mediocampo.

MC: Jorge Rodríguez - El centrocampista argentino, táctico y equilibrado, con buena recuperación de balón y distribución precisa.

MI: Lucas Ocampos - El extremo argentino, potente y desequilibrante, con habilidad para el regate y llegada al gol.

DC: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es rápido y letal frente al arco, con instinto goleador y buena movilidad.

DC: Anthony Martial - El atacante francés, elegante y técnico, con capacidad para desbordar y definir, aunque irregular por lesiones.

Así se vería la formación de Monterrey (4-1-4-1)

Portero: Santiago Mele.

Defensas: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga.

Centrocampistas: Óliver Torres, Fidel Ambriz, Jorge Rodríguez, Lucas Ocampos.

Delanteros: Germán Berterame y Anthony Martial.