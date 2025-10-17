La posible alineación titular de Tigres UANL vs Necaxa
Este viernes 17 de octubre se llevará a cabo la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, desde el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León entre Club Tigres UANL y Club Necaxa.
A continuación, te dejamos con la posible alineación para este compromiso programado a las 21:00 horas (Ciudad de México) y 23:00 horas (Estados Unidos).
La posible alineación de Tigres UANL vs Necaxa para la Jornada 13 de la Liga MX
POR: Nahuel Guzmán - A pesar de críticas constantes, sigue siendo el portero titular y ha mantenido su arco en cero en varios partidos del torneo.
LD: Javier Aquino - Veterano con gran solidez defensiva y aporte en ataque.
DFC: Joaquim Pereira - el central brasileño ha demostrado su calidad con su gran potencia física.
DFC: Jesús Angulo - Ha vuelto a ser usado como central después de mucho tiempo para probar a otros jugadores por la banda.
LI: Marco Farfán - El joven norteamericano ha comenzado a ser usado por la banda izquierda y lo ha hecho bien.
MCD: Rômulo Zwarg - El brasileño es parte de la zaga titular por su calidad y experiencia, ha estado siendo un pivote en la formación de Pizarro.
MD: Diego Lainez - El joven mexicano tiene rato siendo un jugador importante del equipo por la banda gracias a lo que puede aportar con su velocidad y rapidez.
MC: Fernando Gorriarán - El mediocampista charrúa es un ferrocarril por donde pasan cientos de balones y siempre es un elemento de confianza.
MC: Juan Brunetta - Ha participado en goles y asistencias, siendo un pilar ofensivo.
MI: Ozziel Herrera - El juvenil se ha ganado la confianza del cuerpo técnico por su atrevimiento, profundidad, velocidad y desborde.
DC: Ángel Correa - El fichaje estelar del Apertura 2025, ha respondido satisfactoriamente, el campeón del mundo tiene una calidad tremenda y de inmediato a impactado en el equipo con su olfato goleador siendo enganche, segundo 9 o único centro delantero.
Así se vería la formación de Tigres UANL (4-1-4-1)
Portero: Nahuel Guzmán
Defensas: Javier Aquino, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán.
Centrocampistas: Rômulo Zwarg; Diego Lainez, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Ozziel Herrera.
Delanteros: Ángel Correa.
