La posible alineación titular de Tigres UANL vs Necaxa

Este viernes 17 de octubre se llevará a cabo la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, desde el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León entre Club Tigres UANL y Club Necaxa.

A continuación, te dejamos con la posible alineación para este compromiso programado a las 21:00 horas (Ciudad de México) y 23:00 horas (Estados Unidos).

La posible alineación de Tigres UANL vs Necaxa para la Jornada 13 de la Liga MX

Ángel Correa ha sido el líder ofensivo de Tigres UANL este certamen | Azael Rodriguez/GettyImages

POR: Nahuel Guzmán - A pesar de críticas constantes, sigue siendo el portero titular y ha mantenido su arco en cero en varios partidos del torneo.

LD: Javier Aquino - Veterano con gran solidez defensiva y aporte en ataque.

DFC: Joaquim Pereira - el central brasileño ha demostrado su calidad con su gran potencia física.

DFC: Jesús Angulo - Ha vuelto a ser usado como central después de mucho tiempo para probar a otros jugadores por la banda.

LI: Marco Farfán - El joven norteamericano ha comenzado a ser usado por la banda izquierda y lo ha hecho bien.

MCD: Rômulo Zwarg - El brasileño es parte de la zaga titular por su calidad y experiencia, ha estado siendo un pivote en la formación de Pizarro.

MD: Diego Lainez - El joven mexicano tiene rato siendo un jugador importante del equipo por la banda gracias a lo que puede aportar con su velocidad y rapidez.

MC: Fernando Gorriarán - El mediocampista charrúa es un ferrocarril por donde pasan cientos de balones y siempre es un elemento de confianza.

MC: Juan Brunetta - Ha participado en goles y asistencias, siendo un pilar ofensivo.

MI: Ozziel Herrera - El juvenil se ha ganado la confianza del cuerpo técnico por su atrevimiento, profundidad, velocidad y desborde.

DC: Ángel Correa - El fichaje estelar del Apertura 2025, ha respondido satisfactoriamente, el campeón del mundo tiene una calidad tremenda y de inmediato a impactado en el equipo con su olfato goleador siendo enganche, segundo 9 o único centro delantero.

Juan Brunetta | Jam Media/GettyImages

Así se vería la formación de Tigres UANL (4-1-4-1)

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Javier Aquino, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán.

Centrocampistas: Rômulo Zwarg; Diego Lainez, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Ozziel Herrera.

Delanteros: Ángel Correa.