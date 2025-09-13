La predicción de la Inteligencia Artificial para el Monterrey vs Querétaro, jornada 8 del Apertura 2025

Querétaro recibirá a Monterrey en partido correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX este domingo 14 de septiembre. En el papel, parece que Rayados saldrá como claro favorito para llevarse los tres puntos ante los Gallos Blancos, uno de los equipos más modestos de todo el futbol mexicano.

El equipo dirigido por Domenec Torrente marcha en la primera posición de la tabla general con 18 unidades después de siete fechas disputadas.

Por su parte, Querétaro está en el penúltimo puesto de la clasificación, con apenas cuatro puntos cosechados en siete partidos.

El dominio del conjunto regimontano es total en sus diez enfrentamientos más recientes ante Querétaro. En este periplo, Rayados suma seis victorias, tres empates y solamente una derrota (Apertura 2021).

A continuación te compartimos el pronóstico de la Inteligencia Artificial para este enfrentamiento.

Pronóstico de la IA para el Querétaro vs Rayados

De acuerdo con la Inteligencia Artificial del portal Predicd, Monterrey saldrá como claro favorito para llevarse los tres puntos del Estadio Corregidora. El equipo de Torrent tiene una probabilidad del 57% de conseguir el triunfo según esta estimación.

Por su parte, los emplumados solamente tienen una probabilidad de ganar del 18%.

Finalmente, la probabilidad de empate entre estas dos escuadras es del 25%.

El duelo se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre en la cancha del Estadio Corregidora a las 17:00 horas (México) y 19:00 horas (ET).