La predicción de la Inteligencia Artificial para el Monterrey vs Santos Laguna, jornada 11 del Apertura 2025

Monterrey es uno de los máximos contendientes al título del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pero a mitad de semana se llevó un inesperado golpe de realidad al caer por marcador de 6-2 ante el Toluca. Este fin de semana, Rayados se medirá ante Santos Laguna, una de las escuadras más endebles del campeonato, buscando regresar al camino de la victoria.

El conjunto dirigido por Domenec Torrent marcha en la tercera posición de la tabla general, con 22 unidades en diez jornadas, producto de siete victorias, un empate y dos derrotas.

Monterrey v Santos Laguna - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Por su parte, los Guerreros marchan en el lugar 13, con apenas diez puntos en diez jornadas. En este periplo, los albiverdes registran tres victorias, un empate y seis derrotas.

En sus diez enfrentamientos más recientes en la Liga MX, Rayados tiene una superioridad abrumadora sobre Santos Laguna. En este periplo, Monterrey suma siete victorias, un empate y dos derrotas. La victoria más reciente de los laguneros se registró en el ya lejano Clausura 2023, en su fase regular.

Monterrey suma cinco victorias consecutivas sobre los Guerreros. A continuación te presentamos el pronóstico de la inteligencia artificial para este enfrentamiento.

Pronóstico de la IA para el Rayados vs Santos

De acuerdo con la inteligencia artificial del portal Predicd, Rayados saldrá como claro favorito para llevarse la victoria este fin de semana. Monterrey tiene una probabilidad de ganar del 69%, de acuerdo con esta estimación.

En contraparte, Santos Laguna solamente tiene una probabilidad del 13% de conseguir el triunfo de visitante en el Gigante de Acero. Finalmente, la probabilidad de empate entre estos equipos es del 18%.