La predicción de la Inteligencia Artificial para el Tijuana vs Cruz Azul, jornada 11 del Apertura 2025

Xolos de Tijuana se medirá ante Cruz Azul este domingo 28 de septiembre en partido correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. La Máquina Celeste llega a este encuentro como el único equipo invicto en lo que va de la temporada.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón suma 24 puntos a lo largo de diez jornadas, producto de siete victorias y tres empates.

FBL-MEX-TIJUANA-CRUZ AZUL | GUILLERMO ARIAS/GettyImages

El cuadro fronterizo, por su parte, está teniendo una actuación sorpresiva en el Apertura 2025. El equipo de Sebastián 'Loco' Abreu suma 16 puntos en diez jornadas, con cuatro victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas.

En sus diez enfrentamientos más recientes en la Liga MX, Cruz Azul tiene una marcada superioridad sobre Xolos. En este periplo, los cementeros registran seis victorias, un empate y tres derrotas ante Tijuana.

A continuación te presentamos el pronóstico de la inteligencia artificial para este enfrentamiento.

Pronóstico de la IA para el Xolos vs Cruz Azul

De acuerdo con la inteligencia artificial del portal Predicd, Cruz Azul saldrá como favorito para llevarse los tres puntos ante Tijuana. La Máquina tiene una probabilidad de triunfo del 44%, según esta estimación.

Por su parte, Xolos tendría una probabilidad de triunfo del 29%, mientras que la probabilidad de empate es del 27%.

⚽️ Próximo partido ⚽️



🆚 Xolos

📆 Domingo 28 de septiembre

⏰ 20:05 HL - 21:05 HC

🏟️ Tijuana #AzulDePorVida pic.twitter.com/Ho4R37W3y2 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 26, 2025

El partido se llevará a cabo el domingo 28 de septiembre en el Estadio Caliente a las 21:05 horas (México) y las 23:05 horas (ET).