La predicción del Chat GPT antes del sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025/26
Si bien las rondas preliminares y los play-offs concluyeron el miércoles, el sorteo de la fase liguera de la Champions League se celebrará este jueves. Una oportunidad para anticipar el sorteo gracias a la IA.
Una fecha marcada en el calendario desde el final de la temporada pasada. Este jueves arranca oficialmente la Champions League con el sorteo de la fase liguera. Anteriormente conocida como fase de grupos, ha sustituido al antiguo formato desde la edición 2024/25, con 36 equipos compitiendo en una fase inicial de "campeonato", lo que permite establecer una clasificación de varios niveles.
Solo los ocho primeros avanzarán directamente a octavos de final, donde los siguientes 16 disputarán los play-offs. Para los demás, la eliminatoria final es la vuelta a casa.
Repasaremos los cruces que tendrían los equipos del Bombo 1 de la Champions, según la Inteligencia Artificial.
Bombo 1
- Real Madrid
Inter de Milán (Local)
Bayern Múnich (visitante)
SL Benfica (Local)
Bayer Leverkusen (visitante)
Slavia de Praga (Inicio)
Tottenham (fuera)
AS Mónaco (local)
Newcastle (fuera)
- Barcelona
Manchester City (L))
Chelsea (V)
Eintracht Frankfurt (L)
Juventus (V)
PSV Eindhoven (L)
Slavia de Praga (V)
Kairat (L)
Qarabag (V)
- Liverpool
Bayern Múnich (L)
PSG (V)
Atalanta (L)
Club Brugge (V)
Bodo/Glimt (L
Olympiacos (V)
Pafos (L)
AS Mónaco (V)
- PSG
Liverpool (Local)
Inter de Milán (fuera)
Atlético de Madrid (Local)
Villarreal (Fuera)
Olympiacos (local)
Ajax de Ámsterdam (visitante)
Newcastle (Inicio)
FC Copenhague (visitante)
- Manchester City
Borussia Dortmund (L)
FC Barcelona (V)
Villarreal (L)
Eintracht Frankfurt (V)
Sporting CP (L)
SSC Nápoles (E)
FC Copenhague (L)
Pafos (V)
- Chelsea
FC Barcelona (L)
Borussia Dortmund (V)
Bayer Leverkusen (L)
Atlético de Madrid (V)
SSC Nápoles (L)
PSV Eindhoven (V)
Qarabag (L)
Unión Saint-Gilloise (V)
- Inter Milan
PSG (L)
Real Madrid (V)
Arsenal (L)
SL Benfica (V)
Tottenham (L)
Olympique de Marsella (V)
Unión Saint-Gilloise (L)
Athletic Club de Bilbao (V)
- Bayern Múnich
Real Madrid (L)
Liverpool (V)
Club Brugge (L)
Arsenal (V)
Ajax de Ámsterdam (L)
Sporting CP (V)
Athletic Club de Bilbao (L)
Galatasaray (V)
