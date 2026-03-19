La Premier League reconoce un error del VAR en un duelo clave por el campeonato

El panel de Incidentes Clave de Partidos (KMI) de la Premier League confirmó que se le negó erróneamente un penalti al Brighton & Hove Albion contra el Arsenal. El partidos, disputado a principios de marzo concluyo con victoria gunner 1-0.

"Este artículo fue originalmente publicado en SI FC"

Bukayo Saka había adelantado al Arsenal a los nueve minutos de partido con el que, posteriormeente, sería el único gol del partido. Las Gaviotas protestaron de manera contundente una falla tanto del árbitro como del sistema VAR, cuando Mats Wieffer fue derribado por Gabriel Martinelli dentro del área.

El árbitro principal fue Chris Kavanagh y en el VAR estuvo Michael Salisbury, que también revisó esa jugada y no vio el contacto. Posteriormente, el Centro de Partidos confirmó en redes sociales que no se había detectado ningún error claro y manifiesto.

Ahora, el panel de KMI, compuesto por tres exjugadores o entrenadores y un representante de la Premier League y de la Asociación de Árbitros Profesionales de Juego (PGMOL), dictaminó que Kavanagh debió haber concedido el penalti y que Salisbury se equivocó al no intervenir.

Chris Kavanagh está en el ojo de la tormenta | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

La victoria sobre el Brighton colocó al Arsenal con siete puntos de ventaja en la cima de la clasificación, después de que el Manchester City empatara con el Nottingham Forest en esa misma jornada.

A principios de este mes, el panel de KMI dictaminó que Declan Rice cometió un penalti por mano en la victoria por 2-1 sobre el Chelsea, ya que agarró a Jorrel Hato y desvió el balón con el brazo. Los Blues marcaron poco después en una jugada no relacionada.

Arsenal v Chelsea - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

Incluso antes de eso, en el pasado mes de diciembre se dictaminó que William Saliba no había cometido penalti a Thierno Barry, delantero del Everton. Ese partido terminó 1-0 a favor del Arsenal, y Salisbury también fue el árbitro VAR.

Estos fallos son tres de los 18 errores del VAR en la presente temporada, igualando el total de la temporada pasada a falta de ocho jornadas.

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