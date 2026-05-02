La preocupante estadística goleadora del Arsenal

El Arsenal tuvo una excelente temporada en materia de rendimientos, pero para hacer historia necesita coronar: el fantasma de los subcampeonatos está rondando los pasillos del Emirates hace varias semanas y el plantel de Mikel Arteta quiere ahuyentarlo, aunque de momento no está haciendo los méritos necesarios y el Manchester City se relame con una remontada histórica en la Premier League.

La estadística goleadora es la que más preocupa en esta actualidad: hace ocho partidos que no mete más de un gol, incluso con varios partidos con el marcador mudo del lado Gunner como en la final de la EFL Cup ante el Manchester City. La última vez que metió dos tantos en un mismo partido fue el 17 de marzo, cuando le ganó 2-0 al Bayer Leverkusen por la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League.

Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

A la temporada del Arsenal le quedan, como máximo, seis partidos: cuatro de ellos son por la Premier League que, al menos de momento, lo tiene como líder con tres puntos de ventaja sobre el Manchester City, que tiene un partido menos. A la espera de que los de Guardiola se pongan al día, saben que deben seguir ganando y ya no hay margen de error alguno.

Los restantes son por la UEFA Champions League, aunque uno está por confirmarse: tiene que ganarle al Atlético de Madrid la vuelta de semifinales tras el 1-1 en la ida celebrada en el Metropolitano de la capital española la semana pasada para clasificarse a la final del 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest frente al ganador de la llave entre PSG vs Bayern Múnich (5-4 en favor francés en la ida).

El Puskas Arena, la sede de la gran final europea | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

El máximo goleador del Arsenal en esta temporada es Viktor Gyökeres, que llegó desde el Sporting de Lisboa a cambio de casi 70 millones de euros, con 12 tantos. Lo sigue Eberechi Eze con siete, con Bukayo Saka cerca, con seis.