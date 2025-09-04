⁠La razón por la cual Tigres UANL no ficharía a un centro delantero en este mercado de jugadores

El próximo 12 de septiembre del 2025, el mercado de fichajes quedará oficialmente cerrado para los equipos mexicanos, por lo tanto, seguro nos esperan días de muchos rumores y movimientos de ajedrecista, en busca de potenciar sus plantillas, adquirir jugadores y venderlos al precio deseado.

Entre los equipos de la Liga MX que estarían interesados en fichar a nuevos elementos antes de que cierren los registros, se encuentra el Tigres UANL, dirigido por quien no hace mucho tiempo fuera el capitán y mediocampista titular de los universitarios.

Tigres UANL v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

En palabras del propio Guido Pizarro, Tigres UANL estaría en busca de reforzar el medio campo, con un jugador que se adapte más a las condiciones de juego pretendidas por parte del estratega auriazul. Así como un extremo por izquierda que surta de balones al centro delantero del equipo, ya sea Nicolás Ibáñez, Édgar: el 'Gacelo' López o el propio André-Pierre Gignac.

Sin embargo, entre los aficionados de Tigres UANL hay muchos que consideran que el conjunto felino, más que un medio o un extremo (pues esas posiciones las dan por cubiertas con Rómulo Zwarg y Ozziel Herrera), lo que le haría falta a la escuadra de San Nicolás de los Garza, Nuevo León sería, en todo caso, un centro delantero.

Santos Laguna v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Los números arrojados en los últimos dos partidos que Tigres UANL ha jugado en la Liga MX, podría servir como argumento para quienes piden desesperadamente un centro delantero para el equipo de Tigres.

El generar más de cincuenta jugadas de gol, incluyendo dieciocho tiros a portería y solo concretar tres tantos, nos hablan de que Tigres UANL requeriría sí o sí de un elemento de características ofensivas. Alguien que aproveche al máximo las condiciones de Ángel Correa, así como la velocidad de Diego Lainez y Ozziel Herrera.

Tiro de cabeza a gol de André-Pierre Gignac (Tigres UANL) fallido ante Mazatlán FC pic.twitter.com/FVu0pb1RPN — lilboimx (@lilboimx) August 24, 2025

No obstante, en Tigres UANL la posición de delantero está lejos de ser una prioridad... por el momento. La reciente renovación de André-Pierre Gignac y el no poder acomodar a Nico Ibáñez (que además te ocupa plaza de extranjero), hace casi imposible que Tigres apueste por un cuarto delantero, tomando en consideración que el 'Gacelo' acaba de llegar.

Sería hasta el próximo torneo cuando Guido Pizarro se siente con los dirigentes del club y entonces sí planifiquen el relevo generacional de su goleador histórico, muy probablemente, ya con la plaza de Nicolás Ibáñez liberada.