La sanción de la AFA a Verón y a los jugadores que participaron en el pasillo de espaldas a Rosario Central

La AFA resolvió sin miramientos: Estudiantes arrancará el próximo torneo con varios de sus titulares suspendidos y Juan Sebastián Verón quedará seis meses apartado de toda actividad relacionada con el fútbol. El Tribunal de Disciplina emitió su fallo tras el desplante del plantel platense en el polémico pasillo al campeón para Rosario Central, un gesto que sacudió al fútbol argentino durante toda la semana.

IMAGEN HISTÓRICA: ESTUDIANTES LE HIZO PASILLO DE CAMPEÓN A ROSARIO CENTRAL... ¡¡DE ESPALDAS!! pic.twitter.com/2sjdCR099m — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

Los jugadores que participaron del acto recibieron dos fechas de suspensión, castigo que se hará efectivo desde la primera jornada del certamen venidero. En el caso de Verón, la sanción fue más contundente. El presidente del Pincha violó el artículo 12 del Código Disciplinario y, según el organismo, fue determinante al instruir a sus futbolistas para dar la espalda al campeón, razón por la que se le aplicó un castigo ejemplar. A esto se suma otra medida particular: Santiago Núñez, capitán del equipo, no podrá portar la cinta durante los próximos tres meses.

El club también fue alcanzado por el veredicto. Deberá pagar una multa económica por “conducta ofensiva y violación a los principios del juego limpio, al desnaturalizarse el pasillo de homenaje mediante gestos colectivos de desprecio”. Para la AFA, lo ocurrido excedió lo simbólico. Fue una acción premeditada que atentó contra la esencia del reconocimiento deportivo.

Tigre v Estudiantes - Torneo Final 2014 | Daniel Jayo/GettyImages

El episodio tiene su raíz en la decisión del organismo de proclamar a Rosario Central como “Campeón de Liga 2025” por haber encabezado la tabla anual, un método inusual que generó tensiones en todo el país. La reacción del público de Estudiantes fue inmediata, pero la de Verón terminó marcando el rumbo de la controversia.

El domingo, en el Gigante de Arroyito, el gesto quedó expuesto ante todos. Estudiantes se formó como si fuera a realizar el pasillo, pero cuando los jugadores de Central comenzaron a avanzar, el plantel platense se dio vuelta y mostró la espalda. En lo deportivo, Estudiantes ganó 1-0 y avanzó a cuartos, pero ese detalle quedó sepultado bajo la polémica.

Reflexión final: el fútbol está cambiando. Las discusiones extradeportivas pesan cada vez más, las decisiones administrativas generan choques inesperados y los gestos simbólicos adquieren una dimensión desproporcionada. El juego sigue ahí, pero a veces parece quedar en segundo plano.

