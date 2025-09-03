La selección mexicana recibiría a Portugal y Cristiano Ronaldo en un partido amistoso
El mítico Estadio Azteca recibió una remodelación antes del Mundial del 2026 y con ello, se espera que se abra el siguiente año de nuevo al público. Sin embargo, los dueños del inmueble quieren hacer esto con bombo y platillo.
Según varios medios mexicanos, entre ellos Claro Sports y Fox Sports, informaron que el equipo invitado sería la selección de Portugal para enfrentar a la selección mexicana de fútbol.
El partido estaría programado para marzo del 2026, acorde a la información. La fecha exacta sería el 28 del mismo mes que coincide con Fecha FIFA. Asimismo, esta podría ser la primera ocasión que Cristiano Ronaldo pisa tierras mexicanas y juega en suelo
Actualmente, la selección de Portugal está ubicada en el sexto lugar del ranking FIFA por detrás de Argentina (1), España (2), Francia (3), Inglaterra (4) y Brasil (5).
Aunado a esto, el reporte también indica que el conjunto de Javier Aguirre estaría buscando otro equipo del top cinco del mundo para esa Fecha FIFA y estar 100% preparado para la Copa del Mundo.
Growth y Content Manager, papá de Valentín, coach de flag football, hincha de Cruz Azul y fiel creyente de la escuela del Lavolpismo.