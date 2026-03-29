La sorprendente cláusula de Bruno Fernandes para abandonar el Manchester United

El Manchester United está atravesando un momento de recambio y los rumores sobre llegadas y partidas son numerosos, y en las últimas horas se conoció que una de sus grandes figuras tiene un monto fijo si desea marcharse a otro país.

Se trata de Bruno Fernandes, que tendría que ejecutar una cláusula de 65.5 millones de euros para salir a un club de otra liga. De la mano de Michael Carrick, tanto él como todo el equipo de los Diablos Rojos renacieron y están en posición de clasificación a copas europeas, algo que no sucedía hace bastante.

Los rumores sobre una eventual salida son un tanto difusos, aunque se lo ha vinculado de manera concreta con clubes como el París Saint-Germain e instituciones importantes del fútbol de Arabia Saudita, que podrían afrontar esta cláusula sin demasiados inconvenientes.

Mexico v Portugal - International Friendly | Agustin Cuevas/GettyImages

Bruno lleva jugados 30 partidos en la temporada actual, con un aporte de ocho goles, todos ellos por Premier League. En su cuenta personal con el Manchester United, suma 320 encuentros disputados, con 106 tantos y 103 asistencias desde su llegada en enero de 2020.

Es internacional con la selección de Portugal desde 2017, y ya tiene dos UEFA Nations League en su vitrina. En este verano acudirá a Norteamérica como uno de los referentes de la ilusión lusa, que buscará ganar su primer Mundial en la historia. En el acumulado, disputó 86 partidos con el combinado nacional portugués y anotó 28 tantos.

Portugal integrará el grupo K del Mundial 2026 junto a Colombia, Uzbekistán y el ganador de la repesca entre Jamaica y la República Democrática del Congo, haciendo su debut en la competencia ante este último. En la segunda fecha se medirá con los uzbekos, mientras que cerrará la exigente fase de grupos ante los sudamericanos el sábado 27 de junio.