La supercomputadora de Opta predice al campeón de la Premier League 2025/26

El Arsenal derrotó al West Ham en partido de la jornada 36 de la Premier League y permanece como líder con 79 puntos a falta de dos fechas para que termine el torneo. El Manchester City se encuentra a cinco puntos de distancia, con un partido pendiente, por lo que la carrera por el campeonato pinta para ser cardíaca hasta el último minuto.

¿Cuál de estos dos equipos conseguirá el título de la liga inglesa? A continuación te presentamos cómo la supercomputadora de Opta proyecta la tabla de la Premier League 2025/26 para finales de mayo.

El Arsenal es el favorito para llevarse la Premier

Según los cálculos de la supercomputadora de Opta, las probabilidades de que el Arsenal gane su primer título de la Premier League en 22 años han aumentado del 79.7% al 87.2% después de que el Manchester City venciera al Brentford por 3-0 el sábado por la tarde.

Si bien el City tiene la oportunidad esta semana de recortar la ventaja de los Gunners a dos puntos, Opta sin duda está teniendo en cuenta la dificultad de los partidos restantes.

El Manchester City espera que el Arsenal deje puntos en el camino | DARREN STAPLES/GettyImages

Los Citizens deben ganar el resto de la temporada para tener alguna posibilidad de recuperar el título. Pero un difícil viaje al sur para enfrentarse al Bournemouth, que parece invencible y lucha por un puesto en la Champions League, sigue en su agenda.

Mientras tanto, el Arsenal tiene que jugar contra el descendido Burnley y un Crystal Palace al que no le importa en absoluto cómo se desarrolle el resto de su temporada liguera.

El Arsenal es el favorito para quedarse con la Premier | ADRIAN DENNIS/GettyImages

Los Eagles ahora solo pueden jugar la Conference League de la UEFA, y Oliver Glasner rotará a sus jugadores con facilidad para el último partido contra el equipo de Mikel Arteta, cuando hay un trofeo europeo en juego tres días después.

Parece que los Gunners tienen todo para conseguir su primer título de la Premier League en 22 años.