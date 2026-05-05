La supercomputadora de Opta predice al ganador de la Premier League tras el empate del Manchester City

El Manchester City empató por marcador de 3-3 contra el Everton en la jornada 35 de la Premier League y sigue soñando con ser campeón. Los Citizens, con un gol de Jeremy Doku al minuto 90+7, rescataron un punto que los mantiene con vida en la carrera por el título de la Premier League.

"Seguimos en la pelea", fue el mensaje que Erling Haaland les transmitió a sus compañeros del Manchester City mientras intentaba asimilar los 90 minutos de caos que acababan de vivir.

Everton v Manchester City - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Si bien el City obtuvo un punto, la lucha por el título de la Premier League con el Arsenal es tan cerrada, que la igualada ante Everton fue como perder dos puntos. Matemáticamente, el Manchester City está a cinco puntos de los Gunners con un partido menos, pero como lamentaba su entrenador, Pep Guardiola, ganar el título ya "no está en nuestras manos".

La supercomputadora predice la lucha por el título de la Premier League 2025-26

El Arsenal ha sido el favorito de Opta durante meses. Incluso después de que el Manchester City le arrebatara el primer puesto a los Gunners con una victoria sobre el Burnley en abril, los Gunners seguían siendo los favoritos.

Ahora que el equipo de Mikel Arteta tiene su destino de nuevo en sus manos, sus probabilidades han aumentado hasta un impresionante 85.24%.

Arsenal v Fulham - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El City depende de que el Arsenal pierda puntos en al menos uno de sus tres partidos restantes contra el West Ham United, el Burnley y el Crystal Palace, tres rivales a los que el equipo del norte de Londres ya ha vencido en la Premier League esta temporada.

Tras vencer al Fulham el pasado fin de semana, el tramo final de temporada del Arsenal parece sencillo, aunque los nervios le pueden jugar en contra a los Gunners, que han sufrido tres años de subcampeonatos e intentan poner fin a la sequía de 22 años del club por la gloria en la máxima categoría.

En contraparte, el calendario juega en contra del Manchester City, que se enfrenta a cuatro partidos en once días, con la final de la FA Cup incluida.

Esta es la predicción de Opta por el título de la Premier League 2025/2026:

Posición Equipo Puntos actuales Puntos esperados Probabilidad de ganar el título 1 Arsenal 76 82.3 85.24% 2 Manchester City 71 78.75 14.76%