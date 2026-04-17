La supuesta razón por la que Javier Mascherano renunció a la dirección técnica del Inter Miami

The Athletic lo tiene claro: Mascherano se fue del Inter Miami por un "incidente" en el vestuario, tras el empate contra New York Red Bulls, aseguran, y la situación implicaría al astro argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, Lionel Messi.

SOCCER: APR 10 Inter Miami CF Training | Icon Sportswire/GettyImages

En la industria del fútbol, no hay cargo más incierto que el del director técnico. Su trabajo depende, sí, de la estrategia y el planteamiento táctico que trabajen a mitad de semana, pero son los jugadores los que determinan la continuidad de los proyectos.

Dicho de otra manera, los directores técnicos pueden tener una idea clara de juego. Pero, si los futbolistas no logran plasmarla como corresponde dentro de la cancha, lo normal es que corten a los entrenadores antes que a los jugadores.

En este contexto, uno pudiera imaginar que salir campeón le da cierto crédito a los estrategas. Que si suman una copa a las vitrinas, ganan cierto margen de error. No mucho. Solo el suficiente para que no los echen ante la primera mala racha.

Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final | Elsa/GettyImages

No obstante, hay otro rubro que los estrategas deben cuidar con esmero. Nos referimos al vínculo con los jugadores, sobre todo, con los jerarcas del equipo. Han sido muchos los casos de directores técnicos que, a pesar de respaldar su proyecto con resultados y títulos, un mal manejo de grupo los aleja de su cargo.

Un ejemplo de esto último, podría estar relacionado con lo que le acaba de ocurrir al argentino Javier Mascherano quien, a pesar de haberle dado al Inter Miami su primer título de la MLS, terminó por renunciar, argumentando ''razones personales''.

Como suele pasar en esta clase de escenarios, los rumores no se han hecho esperar, y medios como The Athletic aseguran que la salida del ex Barcelona tuvo que ver con una discusión acalorada en el vestuario, posterior al empate contre el New York Red Bulls.

Según comentan, el incidente habría escalado a tal grado que acabó por estropear su relación con Lionel Messi. Por consecuencia, con el resto del plantel. La decisión la tomó él, pero es altamente probable que la postura de los directivos habría apuntado, también, a un adiós inesperado... pero necesario.

[DEPORTES] Dato de THE ATHLETIC: Mascherano se fue del Inter de Miami por un "incidente" en el vestuario, tras el empate contra New York Red Bulls, que incluyó una "discusión a los gritos" que "terminó por quebrar" el "vínculo" con el plantel y "rompió la relación" con Messi. https://t.co/Fzlf4UrkKU pic.twitter.com/kMHsmwvh2z — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 17, 2026

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