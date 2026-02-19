La UEFA abre investigación sobre el presunto gesto racista contra Vinícius

La UEFA ha abierto una investigación formal por presunto abuso racista contra Vinícius Júnior tras lo sucedido en el partido del otro día frente al SL Benfica. El foco está puesto en la jugada que ha dado la vuelta al mundo, en la cual Prestianni, centrocampista del Benfica, se tapó la boca para decirle algo a Vinícius Júnior después de que el carioca celebrase su gol.

El organismo rector del fútbol europeo confirmó que analizará lo ocurrido en profundidad, revisando grabaciones, informes arbitrales y posibles testimonios para esclarecer los hechos. De confirmarse el carácter racista del gesto, el futbolista podría enfrentarse a sanciones disciplinarias severas, en línea con el código ético y disciplinario vigente.

🚨 UEFA opened an investigation into alleged racist abuse of Vinícius Júnior.



This investigation follows a long history of Vinícius facing racial discrimination in European football, fueling ongoing global debates about the sport's failure to protect players from hate crimes.… pic.twitter.com/wG7Et0WhI8 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 19, 2026

El episodio reabre una herida que lleva demasiado tiempo sin cerrarse. No es la primera vez que Vinícius se ve envuelto en un caso de discriminación racial en el fútbol europeo. El extremo brasileño ha denunciado en múltiples ocasiones insultos y comportamientos racistas tanto en estadios como en redes sociales, convirtiéndose en uno de los rostros visibles de la lucha contra el racismo en el deporte.

La investigación llega en un momento especialmente sensible para el fútbol continental, bajo presión constante por parte de jugadores, clubes y organismos internacionales que reclaman medidas más contundentes. Las campañas institucionales y los mensajes contra la discriminación han sido constantes en los últimos años, pero los episodios siguen produciéndose.

Ahora, la UEFA tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro. Más allá del resultado deportivo, el verdadero partido se juega fuera del césped: el de la tolerancia cero frente al odio. La pelota está en el tejado del máximo organismo europeo, que deberá demostrar si el fútbol está realmente preparado para proteger a sus protagonistas.