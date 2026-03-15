La esperada Finalissima entre España y Argentina quedó oficialmente cancelada. La UEFA informó que, tras agotar todas las opciones posibles para encontrar una fecha viable, la federación argentina rechazó todas las propuestas de reprogramación. El torneo enfrentaría a los campeones de la Eurocopa y la Copa América, pero los conflictos logísticos y de calendario imposibles de conciliar hicieron inviable el duelo.

Inicialmente, el partido estaba previsto en Qatar el 27 de marzo, pero los problemas políticos y de logística obligaron a replantear la cita. La UEFA propuso trasladar el encuentro al Santiago Bernabéu en la misma fecha, pero la Asociación del Fútbol Argentino mantuvo una postura inflexible, bloqueando cualquier posibilidad de consenso.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: UEFA have released a statement on their website, explaining that Argentina refused every proposal.



And finally thanking Real Madrid for their support and cooperation in attempting to arrange this match. pic.twitter.com/QDhgQELBAe — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 15, 2026

Imposibles alternativas de calendario

La UEFA incluso planteó la opción de jugar una eliminatoria a doble partido: un duelo en Madrid este mes y la vuelta en Buenos Aires antes de 2028. Sin embargo, la Albiceleste rechazó esta alternativa, y cualquier otra propuesta de sede neutral en Europa para finales de marzo también recibió un “no” por respuesta.

El Real Madrid y la Federación Española se mostraron completamente dispuestos a facilitar la organización del evento, poniendo a disposición sus instalaciones y logística, pero las exigencias de la delegación argentina no pudieron ser acomodadas dentro del apretado calendario internacional.

El último intento de mediación terminó cuando Argentina comunicó que solo jugaría el partido el 31 de marzo, una fecha imposible de encajar para la UEFA y los clubes involucrados. Esta falta de flexibilidad dejó sin efecto el acuerdo inicial alcanzado en diciembre de 2025 y frustró a los aficionados que esperaban el duelo de campeones.

Italy v Argentina - Finalissima 2022 | NurPhoto/GettyImages

La UEFA agradeció públicamente al comité catarí y al Real Madrid por su disposición y colaboración en los esfuerzos por salvar la Finalissima, que finalmente no tendrá dueño este año. El trofeo que Argentina levantó en Wembley en 2022 permanecerá sin disputa debido a causas externas al fútbol.

La imposibilidad de coordinar calendario, logística y sedes pone un “punto final” amargo a una colaboración que prometía ser la gran fiesta del fútbol mundial, y evidencia los retos de organizar torneos internacionales en tiempos de agendas cada vez más saturadas.