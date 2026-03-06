La última información sobre la lesión de Ødegaard en el Arsenal

El seleccionador noruego Ståle Solbakken ha asegurado a los aficionados del Arsenal que el centrocampista Martin Ødegaard no sufre una lesión grave en la rodilla.

El capitán Gunner de 27 años ha estado plagado de problemas físicos esta temporada y se ha perdido los últimos dos juegos, su tercera ausencia por lesión desde principios de febrero.

Arsenal Training Session | Stuart MacFarlane/GettyImages

Tras haber disputado solo 13 partidos como titular en la Premier League esta temporada, se ha sugerido que Ødegaard podría necesitar más tiempo de baja para solucionar sus problemas físicos. Sin embargo, Solbakken insistió en que la situación no es tan preocupante.

"No hay nada grave con Martin", declaró el entrenador de Noruega a Viaplay. "Lo más importante es que se recupere completamente y nos vaya bien para el verano. Para quienes nos importa el Mundial , no es una desgracia que esté teniendo suerte ahora. Va a recuperarse y será crucial para el Arsenal en abril/mayo y quizás a finales de marzo.".

Hace apenas unas semanas, el técnico de los Gunners, Mikel Arteta, expresó sus temores sobre la dirección de la temporada de su equipo después de que las lesiones se apoderaran de su mediocampo.

El Arsenal ha visto cómo sus problemas físicos arruinaban las últimas etapas de sus luchas por el título en años pasados ​​y, cuando Ødegaard se unió a Mikel Merino, Kai Havertz y el joven Max Dowman al margen, las cosas amenazaron con ir en la misma dirección.

Arsenal v Manchester United - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

Los resultados comenzaron a decaer a medida que se obtenían resultados mixtos del aumento de minutos de Eberechi Eze y la experimentación de Bukayo Saka en un papel central, y la naturaleza delicada de la carrera por el título de la Premier League era toda pesimismo.

Havertz y Dowman ya han regresado y Ødegaard está claramente acercándose a su propio regreso, sumándose a las opciones de Arteta en un período en el que los Gunners todavía compiten por cuatro trofeos importantes.

Para mantenerse competitivo en la Premier League, la Champions League, la FA Cup y la Carabao Cup, Arteta necesitará opciones de rotación, y de alto nivel, además. Incluso en el lado más favorable del sorteo en la máxima competición europea , el Arsenal necesitará todas las herramientas a su disposición.

El inminente regreso de Ødegaard le da al Arsenal la oportunidad de lograr precisamente eso. El noruego ofrece otra opción en la punta del mediocampo de Arteta y complementará al resurgir de Eze para intentar mantener viva la lucha por el título del Arsenal.

Todavía no hay una fecha concreta de regreso para Ødegaard, pero Solbakken parece confiar en que el capitán de los Gunners volverá en abril, dejando la puerta abierta para un bienvenido regreso ya este mes.

Posible fecha de regreso de Ødegaard

Con un parón internacional a finales de marzo, Solbakken tendrá intenciones egoístas con Ødegaard. Querrá que su centrocampista estrella regrese a tiempo para el último periodo de preparación de Noruega antes del Mundial, pero también evitará riesgos innecesarios tan cerca de la final de este verano.

Se espera que Arsenal y Noruega trabajen juntos para apoyar el regreso de Ødegaard, que probablemente se retrasará hasta después del receso, incluso si eso lo obligara a perderse la final de la Copa Carabao.

Si Ødegaard puede recuperar su mejor forma a su regreso, los sueños de título del Arsenal podrían convertirse rápidamente en realidad.