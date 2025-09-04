La única vez que Cristiano Ronaldo se enfrentó a la selección mexicana

Este miércoles se dio a conocer una gran noticia. La selección mexicana se medirá a su similar de Portugal en la reapertura del recién remodelado Estadio Azteca, previo al Mundial 2026, a celebrarse el 28 de marzo del 2026, según la información compartida por varios medios como FOX Sports y Claro Sports.

La noticia causó revuelo porque será la primera vez que el portugués Cristiano Ronaldo, ídolo de muchos, pisará suelo azteca, no obstante, no se tratará de la primera vez que se enfrente a México, ya que en el pasado se midieron en la Copa Confederaciones de Rusia 2017.



El 18 de junio del 2017, los entonces dirigidos por el colombiano Juan Carlos Osorio chocaron con los lusitanos en la fase de grupos, duelo celebrado en la Kazán Arena y que culminó empatado 2-2, donde El Bicho brindó una gran asistencia para el primer tanto, obra de Ricardo Quaresma. Después, Javier ‘Chicharito’ Hernández logró el empate, luego Ricardo Soares volvió a dar la ventaja a los europeos y finalmente, Héctor Moreno selló la igualada en el añadido.

Si bien los dos conjuntos se volvieron a enfrentar en el duelo por el tercer lugar, con Portugal venciendo 2-1, el cinco veces mundialista ya no lo jugó porque pidió un permiso especial para dejar la concentración. El Tricolor abrió las acciones con un autogol de Carlos Neto, mas a un minuto de acabar el choque, Pepe Ferreira consiguió la igualada llevando a los tiempos extra. Al final, Adrien Silva marcó la diferencia desde el punto penal para quedarse con el tercer puesto.



Previamente, en el Mundial 2006, México y Portugal compartieron grupo, con los lusitanos sumando los tres puntos al ganar 2-1 de la mano de Maniche Oliveira y Simao Sabrosa, siendo Francisco ‘Kikin’ Fonseca el autor del descuento. Esa vez, Cristiano Ronaldo se quedó en el banquillo.