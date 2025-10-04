Los Angeles Football Club reciben al Atlanta United que será su partido número 31 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer en la Jornada 38.

El conjunto angelino es cuarto lugar de la clasificación en la Conferencia Oeste con 53 unidades y todavía tienen cuatro partidos pendientes por disputar; mientras que, los de Georgia son penúltimos de la Conferencia Este.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será entre clubes de diferente conferencia.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega LAFC vs Atlanta United?

Ciudad: Los Angeles

Estadio: BMO Stadium

Fecha: domingo 5 de octubre

Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el LAFC vs Atlanta United en TV y streaming online?

Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional).

Últimos 5 partidos de LAFC

Rival Resultado Competición St. Louis City 0-3 V MLS RSL 4-1 V MLS RSL 1-4 V MLS San Diego 1-2 D MLS Dallas 1-1 E MLS

Últimos 5 partidos de Atlanta United

Rival Resultado Competición New England 2-0 D MLS San Diego 1-1 E MLS Columbus Crew 4-5 D MLS Nashville 0-1 V MLS Toronto 0-0 E MLS

Últimas noticias de LAFC

Head Coach Steve Cherundolo reaches 100 wins with the Black & Gold 💯 pic.twitter.com/FRpuZgzTJ7 — LAFC (@LAFC) September 28, 2025

El entrenador Steve Cherundolo cumplió 100 partidos al frente del LAFC, el estratega está viviendo sus últimos partidos ya que anunció que al final de la misma dejará de ser su mandamás.

Últimas noticias de Atlanta United

Atlanta United FC viene de caer 2-0 frente al New England Revolution en calidad de visitantes, aunque ya no tienen nada que perder pues están eliminados de los playoffs, pero de cualquier manera no regalaran nada y buscarán cerrar su participación de la mejor forma posible.

Posibles alineaciones de LAFC vs Atlanta United

LAFC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Nikosi Tafari, Eddie Segura, Ryan Hollingshead; Timothy Tillman, Igor Jesus, Marco Delgado; Nathan Ordaz, Heung-Min Son y Denis Bouanga.

Atlanta United: Jayden Hibbert; Ronald Hernández, Gregersen, Enea Mihaj, Pedro Amador; Miguel Almirón, Slisz, Steven Alzate, Luke Brennan; Miranchuk y Jamal Thiaré.

Pronóstico SI

LAFC 2-1 Atlanta United.