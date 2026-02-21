Sports Illustrated

LAFC vs Inter Miami: previa, predicciones y alineaciones

El equipo californiano recibirá al campeón de la MLS Cup 2026
Benjamín Guerra|
La previa de LAFC vs Inter Miami en la MLS 2026
La previa de LAFC vs Inter Miami en la MLS 2026 | Rich Storry/GettyImages

Los actuales campeones de la MLS Cup 2025 disputarán harán su presentación en la jornada inaugural de la Major League Soccer este fin de semana frente a Los Angeles Football Club en un partido interconferencias cada uno representando a la Conferencia Este y Oeste, respectivamente.

Inter Miami viene de hacer una gira por Sudamérica en donde sumó un triunfo, un empate y una derrota, mientras que el cuadro angelino ya viene de actividad oficial tras haber jugado entre semana en la Concacaf Champions Cup 2026.

A continuación, te dejamos con toda la información más importante acerca de este enfretamiento entre dos de los mejores clubes del campeonato norteamericano.

¿A qué hora se juega el LAFC vs Inter Miami?

  • Ciudad: Los Angeles, California
  • Estadio: Los Angeles Memorial Coliseum
  • Fecha: sábado 21 de febrero
  • Hora: 21:30 EE.UU. (Este), 20:30 MX, 03:30 ESP
Exposition Park is expected to receive nearly $100 million for beautification and other improvements ahead of upcoming major events such as the World Cup and the 2028 Olympic Games. Exposition Park is a 160-acre green space, located in South Los Angeles, a
Los Angeles Memorial Coliseum será la sede de este partido | Allen J. Schaben/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el LAFC y el Inter Miami (últimos tres partidos)

  • LAFC: 1
  • Empate: 0
  • Inter Miami: 2
  • Último partido entre ambos: 09/04/25 - Inter Miami 3-1 LAFC - Concacaf Champions Cup 2025

Últimos 5 partidos

LAFC

Inter Miami

Real España 1-6 LAFC 17/02/26

Inter Miami 3-1 Vancouver 06/12/25

Vancouver 2-2 LAFC 22/11/25

Inter Miami 5-1 NYC FC 29/11/25

Austin 1-4 LAFC 02/11/25

Cincinnati 0-4 Inter Miami 23/11/25

LAFC 2-1 Austin 29/10/25

Inter Miami 4-0 Nashville 08/11/25

Colorado 2-2 LAFC18/10/25

Nashville 2-1 Inter Miami 01/11/25

¿Cómo ver el LAFC vs Inter Miami por Televisión y Streaming online?

País

Canal TV / Streaming Online

Estados Unidos

MLS Season Pass

México

MLS Season Pass

España

MLS Season Pass

Últimas noticias de LAFC

Real España recibió a Los Angeles FC en el arranque de la serie de primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026, un duelo para dar el primer golpe rumbo a los octavos de final.

El conjunto angelino inició una nueva etapa con la dirección técnica renovada y un plantel que combina experiencia internacional con juventud. Y consiguieron una tremenda goleada a domicilio 1-6 con un hat-trick incluido de Denis Bouanga.

Probable alineación de LAFC (4-3-3): Hugo Lloris; Eddie Segura, Nkosi Tafari, Ryan Porteous, Ryan Hollingshead; Mark Delgado, Timothy Tilman, Sergi Palencia; Nathan Ordaz, Son Heung-min, Denis Bouanga.

Últimas noticias de Inter Miami

Messi no participó del entrenamiento de este miércoles 11 de febrero debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido ante Barcelona SC en Ecuador, que persiste desde entonces.

El jugador fue sometido a pruebas médicas adicionales que confirmaron el diagnóstico. Su regreso paulatino a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días.

Posible alineación de Inter Miami (4-2-3-1): Dayne St. Clair; Ian Fray, Maxi Falcón, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo de Paul, Yannick Bright; Tadeo Allende, Lionel Messi, Mateo Silvetti y Germán Berterame.

Pronóstico SI Fútbol

Este compromiso será un duelo muy parejo y disputado entre dos de los mejores equipos de la liga, es posible que ambos anoten, pero en algún punto ambos se tengan respeto y dividadn unidades, aunque el partido puede balancearse a favor dependiendo del estado físico de Lionel Messi que tiene molestias en la previa al partido.

LAFC 1-1 Inter Miami.

Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

