LAFC vs Inter Miami: previa, predicciones y alineaciones
Los actuales campeones de la MLS Cup 2025 disputarán harán su presentación en la jornada inaugural de la Major League Soccer este fin de semana frente a Los Angeles Football Club en un partido interconferencias cada uno representando a la Conferencia Este y Oeste, respectivamente.
Inter Miami viene de hacer una gira por Sudamérica en donde sumó un triunfo, un empate y una derrota, mientras que el cuadro angelino ya viene de actividad oficial tras haber jugado entre semana en la Concacaf Champions Cup 2026.
A continuación, te dejamos con toda la información más importante acerca de este enfretamiento entre dos de los mejores clubes del campeonato norteamericano.
¿A qué hora se juega el LAFC vs Inter Miami?
- Ciudad: Los Angeles, California
- Estadio: Los Angeles Memorial Coliseum
- Fecha: sábado 21 de febrero
- Hora: 21:30 EE.UU. (Este), 20:30 MX, 03:30 ESP
Historial de enfrentamientos directos entre el LAFC y el Inter Miami (últimos tres partidos)
- LAFC: 1
- Empate: 0
- Inter Miami: 2
- Último partido entre ambos: 09/04/25 - Inter Miami 3-1 LAFC - Concacaf Champions Cup 2025
Últimos 5 partidos
LAFC
Inter Miami
Real España 1-6 LAFC 17/02/26
Inter Miami 3-1 Vancouver 06/12/25
Vancouver 2-2 LAFC 22/11/25
Inter Miami 5-1 NYC FC 29/11/25
Austin 1-4 LAFC 02/11/25
Cincinnati 0-4 Inter Miami 23/11/25
LAFC 2-1 Austin 29/10/25
Inter Miami 4-0 Nashville 08/11/25
Colorado 2-2 LAFC18/10/25
Nashville 2-1 Inter Miami 01/11/25
¿Cómo ver el LAFC vs Inter Miami por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
MLS Season Pass
México
MLS Season Pass
España
MLS Season Pass
Últimas noticias de LAFC
Real España recibió a Los Angeles FC en el arranque de la serie de primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026, un duelo para dar el primer golpe rumbo a los octavos de final.
El conjunto angelino inició una nueva etapa con la dirección técnica renovada y un plantel que combina experiencia internacional con juventud. Y consiguieron una tremenda goleada a domicilio 1-6 con un hat-trick incluido de Denis Bouanga.
Probable alineación de LAFC (4-3-3): Hugo Lloris; Eddie Segura, Nkosi Tafari, Ryan Porteous, Ryan Hollingshead; Mark Delgado, Timothy Tilman, Sergi Palencia; Nathan Ordaz, Son Heung-min, Denis Bouanga.
Últimas noticias de Inter Miami
Messi no participó del entrenamiento de este miércoles 11 de febrero debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido ante Barcelona SC en Ecuador, que persiste desde entonces.
El jugador fue sometido a pruebas médicas adicionales que confirmaron el diagnóstico. Su regreso paulatino a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días.
Posible alineación de Inter Miami (4-2-3-1): Dayne St. Clair; Ian Fray, Maxi Falcón, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo de Paul, Yannick Bright; Tadeo Allende, Lionel Messi, Mateo Silvetti y Germán Berterame.
Pronóstico SI Fútbol
Este compromiso será un duelo muy parejo y disputado entre dos de los mejores equipos de la liga, es posible que ambos anoten, pero en algún punto ambos se tengan respeto y dividadn unidades, aunque el partido puede balancearse a favor dependiendo del estado físico de Lionel Messi que tiene molestias en la previa al partido.
LAFC 1-1 Inter Miami.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.