LAFC vs Inter Miami: previa, predicciones y alineaciones

Los actuales campeones de la MLS Cup 2025 disputarán harán su presentación en la jornada inaugural de la Major League Soccer este fin de semana frente a Los Angeles Football Club en un partido interconferencias cada uno representando a la Conferencia Este y Oeste, respectivamente.

Inter Miami viene de hacer una gira por Sudamérica en donde sumó un triunfo, un empate y una derrota, mientras que el cuadro angelino ya viene de actividad oficial tras haber jugado entre semana en la Concacaf Champions Cup 2026.

A continuación, te dejamos con toda la información más importante acerca de este enfretamiento entre dos de los mejores clubes del campeonato norteamericano.

¿A qué hora se juega el LAFC vs Inter Miami?

Ciudad : Los Angeles, California

: Los Angeles, California Estadio : Los Angeles Memorial Coliseum

: Los Angeles Memorial Coliseum Fecha : sábado 21 de febrero

: sábado 21 de febrero Hora: 21:30 EE.UU. (Este), 20:30 MX, 03:30 ESP

Los Angeles Memorial Coliseum será la sede de este partido | Allen J. Schaben/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el LAFC y el Inter Miami (últimos tres partidos)

LAFC : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Inter Miami: 2

Último partido entre ambos: 09/04/25 - Inter Miami 3-1 LAFC - Concacaf Champions Cup 2025

Últimos 5 partidos

LAFC Inter Miami Real España 1-6 LAFC 17/02/26 Inter Miami 3-1 Vancouver 06/12/25 Vancouver 2-2 LAFC 22/11/25 Inter Miami 5-1 NYC FC 29/11/25 Austin 1-4 LAFC 02/11/25 Cincinnati 0-4 Inter Miami 23/11/25 LAFC 2-1 Austin 29/10/25 Inter Miami 4-0 Nashville 08/11/25 Colorado 2-2 LAFC18/10/25 Nashville 2-1 Inter Miami 01/11/25

¿Cómo ver el LAFC vs Inter Miami por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos MLS Season Pass México MLS Season Pass España MLS Season Pass

Últimas noticias de LAFC

Real España recibió a Los Angeles FC en el arranque de la serie de primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026, un duelo para dar el primer golpe rumbo a los octavos de final.

El conjunto angelino inició una nueva etapa con la dirección técnica renovada y un plantel que combina experiencia internacional con juventud. Y consiguieron una tremenda goleada a domicilio 1-6 con un hat-trick incluido de Denis Bouanga.

Probable alineación de LAFC (4-3-3): Hugo Lloris; Eddie Segura, Nkosi Tafari, Ryan Porteous, Ryan Hollingshead; Mark Delgado, Timothy Tilman, Sergi Palencia; Nathan Ordaz, Son Heung-min, Denis Bouanga.

Últimas noticias de Inter Miami

Messi no participó del entrenamiento de este miércoles 11 de febrero debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido ante Barcelona SC en Ecuador, que persiste desde entonces.

El jugador fue sometido a pruebas médicas adicionales que confirmaron el diagnóstico. Su regreso paulatino a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días.

Posible alineación de Inter Miami (4-2-3-1): Dayne St. Clair; Ian Fray, Maxi Falcón, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo de Paul, Yannick Bright; Tadeo Allende, Lionel Messi, Mateo Silvetti y Germán Berterame.

Pronóstico SI Fútbol

Este compromiso será un duelo muy parejo y disputado entre dos de los mejores equipos de la liga, es posible que ambos anoten, pero en algún punto ambos se tengan respeto y dividadn unidades, aunque el partido puede balancearse a favor dependiendo del estado físico de Lionel Messi que tiene molestias en la previa al partido.

LAFC 1-1 Inter Miami.