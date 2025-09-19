Sports Illustrated Fútbol

LAFC vs Real Salt Lake: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la MLS 2025

El cuadro angelino recibe al conjunto del RSL en la Jornada 34 de la MLS 2025
Benjamín Guerra|
La previa de LAFC vs Real Salt Lake en la MLS 2025
La previa de LAFC vs Real Salt Lake en la MLS 2025 | Chris Gardner/GettyImages

Los Angeles Football Club reciben al Real Salt Lake en la correspondiente Jornada 34 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer.

El conjunto angelino es cuarto lugar de la clasificación en la Conferencia Oeste con 47 unidades; mientras que, los de Salt Lake son décimos en la misma conferencia con 34 puntos y están a solo un puesto de los playoffs.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será entre clubes de la misma conferencia.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega LAFC vs Real Salt Lake?

  • Ciudad: Los Angeles
  • Estadio: BMO Stadium
  • Fecha: domingo 21 de septiembre
  • Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el LAFC vs Real Salt Lake en TV y streaming online?

Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional).

Últimos 5 partidos de LAFC

Rival

Resultado

Competición

RSL

1-4 V

MLS

San Jose

2-4 V

MLS

San Diego

1-2 D

MLS

Dallas

1-1 E

MLS

New England

0-2 V

MLS

Últimos 5 partidos de Real Salt Lake

Rival

Resultado

Competición

LAFC

1-4 D

MLS

Sporting

2-1 V

MLS

Minnesota

1-3 D

MLS

Charlotte

1-0 D

MLS

NY RB

2-1 D

MLS

Últimas noticias de LAFC

LAFC anunció que el club ha renovado el contrato del mediocampista Timothy Tillman con una extensión de tres años hasta 2028 con una opción para 2029.

Últimas noticias de Real Salt Lake

Zavier Gozo, jugador de la cantera del Real Salt Lake, y Marcos Zambrano, delantero, fueron convocados para la lista de Estados Unidos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 en Chile.

Posibles alineaciones de LAFC vs Real Salt Lake

LAFC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Nikosi Tafari, Eddie Segura, Ryan Hollingshead; Timothy Tillman, Igor Jesus, Marco Delgado; Nathan Ordaz, Heung-Min Son y Denis Bouanga.

Real Salt Lake: Rafael Cabral; DeAndre Yedlin, Justen Glad, Brayan Vera, Alexandros Katranis; Zavier Gozo, Emeka Eneli, Braian Ojeda, Diego Luna; Rwan Cruz y William Agada.

Pronóstico SI

LAFC 3-1 Real Salt Lake.

