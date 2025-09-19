LAFC vs Real Salt Lake: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la MLS 2025
Los Angeles Football Club reciben al Real Salt Lake en la correspondiente Jornada 34 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer.
El conjunto angelino es cuarto lugar de la clasificación en la Conferencia Oeste con 47 unidades; mientras que, los de Salt Lake son décimos en la misma conferencia con 34 puntos y están a solo un puesto de los playoffs.
De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será entre clubes de la misma conferencia.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega LAFC vs Real Salt Lake?
- Ciudad: Los Angeles
- Estadio: BMO Stadium
- Fecha: domingo 21 de septiembre
- Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el LAFC vs Real Salt Lake en TV y streaming online?
Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional).
Últimos 5 partidos de LAFC
Rival
Resultado
Competición
RSL
1-4 V
MLS
San Jose
2-4 V
MLS
San Diego
1-2 D
MLS
Dallas
1-1 E
MLS
New England
0-2 V
MLS
Últimos 5 partidos de Real Salt Lake
Rival
Resultado
Competición
LAFC
1-4 D
MLS
Sporting
2-1 V
MLS
Minnesota
1-3 D
MLS
Charlotte
1-0 D
MLS
NY RB
2-1 D
MLS
Últimas noticias de LAFC
LAFC anunció que el club ha renovado el contrato del mediocampista Timothy Tillman con una extensión de tres años hasta 2028 con una opción para 2029.
Últimas noticias de Real Salt Lake
Zavier Gozo, jugador de la cantera del Real Salt Lake, y Marcos Zambrano, delantero, fueron convocados para la lista de Estados Unidos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 en Chile.
Posibles alineaciones de LAFC vs Real Salt Lake
LAFC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Nikosi Tafari, Eddie Segura, Ryan Hollingshead; Timothy Tillman, Igor Jesus, Marco Delgado; Nathan Ordaz, Heung-Min Son y Denis Bouanga.
Real Salt Lake: Rafael Cabral; DeAndre Yedlin, Justen Glad, Brayan Vera, Alexandros Katranis; Zavier Gozo, Emeka Eneli, Braian Ojeda, Diego Luna; Rwan Cruz y William Agada.
Pronóstico SI
LAFC 3-1 Real Salt Lake.
