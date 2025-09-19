LAFC vs Real Salt Lake: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la MLS 2025

Los Angeles Football Club reciben al Real Salt Lake en la correspondiente Jornada 34 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer.

El conjunto angelino es cuarto lugar de la clasificación en la Conferencia Oeste con 47 unidades; mientras que, los de Salt Lake son décimos en la misma conferencia con 34 puntos y están a solo un puesto de los playoffs.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será entre clubes de la misma conferencia.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega LAFC vs Real Salt Lake?

Ciudad: Los Angeles

Estadio: BMO Stadium

Fecha: domingo 21 de septiembre

Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el LAFC vs Real Salt Lake en TV y streaming online?

Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional).

Últimos 5 partidos de LAFC

Rival Resultado Competición RSL 1-4 V MLS San Jose 2-4 V MLS San Diego 1-2 D MLS Dallas 1-1 E MLS New England 0-2 V MLS

Últimos 5 partidos de Real Salt Lake

Rival Resultado Competición LAFC 1-4 D MLS Sporting 2-1 V MLS Minnesota 1-3 D MLS Charlotte 1-0 D MLS NY RB 2-1 D MLS

Últimas noticias de LAFC

✍️ Pen to paper.



Timothy Tillman has signed a multi-year contract extension through 2028. pic.twitter.com/Pu232ZBbxQ — LAFC (@LAFC) September 18, 2025

LAFC anunció que el club ha renovado el contrato del mediocampista Timothy Tillman con una extensión de tres años hasta 2028 con una opción para 2029.

Últimas noticias de Real Salt Lake

Two of our guys are U-20 World Cup bound 🫡#RSL | @USYNT — Real Salt Lake (@realsaltlake) September 19, 2025

Zavier Gozo, jugador de la cantera del Real Salt Lake, y Marcos Zambrano, delantero, fueron convocados para la lista de Estados Unidos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 en Chile.

Posibles alineaciones de LAFC vs Real Salt Lake

LAFC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Nikosi Tafari, Eddie Segura, Ryan Hollingshead; Timothy Tillman, Igor Jesus, Marco Delgado; Nathan Ordaz, Heung-Min Son y Denis Bouanga.

Real Salt Lake: Rafael Cabral; DeAndre Yedlin, Justen Glad, Brayan Vera, Alexandros Katranis; Zavier Gozo, Emeka Eneli, Braian Ojeda, Diego Luna; Rwan Cruz y William Agada.

Pronóstico SI

LAFC 3-1 Real Salt Lake.