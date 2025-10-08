LAFC vs Toronto: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los Angeles Football Club quieren cerrar de la mejor manera la temporada regular de la Major League Soccer y dependen de sí mismos para buscar ser líderes de la Conferencia Oeste, pues con 56 puntos conseguidos y 9 más por disputar, podrían desplazar a los tres clubes que tienen encima de ellos (San Diego FC, Vancouver Whitecaps FC y Minnesota United FC).

Mientras tanto, Toronto FC se encuentra eliminado en la Conferencia Este y sólo buscan cerrar la campaña de manera digna.

A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará a mitad de semana.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el LAFC vs Toronto FC?

Ciudad: Los Angeles, California

Fecha: miércoles 8 de octubre

Horario: 22:30 (hora de EE.UU.), 20:30 horas (México), 04:30 horas (España)

Estadio: BMO Stadium

¿Cómo se podrá ver el LAFC vs Toronto en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos FS1 y FOX Apple TV MLS Season Pass México Sin transmisión Apple TV MLS Season Pass España Sin transmisión Apple TV MLS Season Pass

Últimos cinco partidos de LAFC

Rival Resultado Competición Atlanta 1-0 V MLS St. Louis City 0-3 V MLS RSL 4-1 V MLS RSL 1-4 V MLS San Jose 2-4 V MLS

Últimos cinco partidos de Toronto

Rival Resultado Competición Chicago 2-2 E MLS Inter Miami 1-1 E MLS Columbus 1-1 E MLS New England 1-1 E MLS Montréal 1-1 E MLS

Últimas noticias del LAFC

Denis Bouanga y Son Heung-Min, los goleadores del LAFC | Kevork Djansezian/GettyImages

La dupla Bouanga/Heung-Min está encendida, registran 16 goles entre ambos en los últimos cinco juegos, 9 goles han sido de Buaunga y con esa racha ya alcanzó a Lionel Messi en la lucha por el campeonato de goleo con 24 goles.

Con un compromiso más que Leo en el campeonato, el gabonés intentará arrebatarle em galardón al astro argentino.

Últimas noticias del Toronto

Djordje Mihailovic | Mark Blinch/GettyImages

Djordje Mihailovic registró su quinta contribución de gol (dos goles, tres asistencias) en ocho partidos desde que se unió al Toronto FC en agosto.

Además, Toronto registró su octavo empate consecutivo desde el 9 de agosto, extendiendo la racha de empates más larga en la historia de la Major League Soccer.

Posibles alineaciones

LAFC

Portero: Hugo Lloris.

Defensas: Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nkosi Tafari, Eddie Segura, Ryan Hollingshead.

Centrocampistas: Timothy Tillman, Mathieu Choinière, Marco Delgado.

Delanteros: Heung-Min Son y Denis Bouanga.

Toronto FC

Portero: Seah Johnson.

Defensas: Kobe Franklin, Sigurd Rosted, Kosi Thompson, Richie Laryea.

Centrocampistas: Alonso Coello, José Cifuentes, Djordje Mihailovic, Jonathan Osorio.

Delanteros: Deandre Kerr y Derrick Etienne Jr.

Pronóstico SI

El cuadro angelino quiere la primera posición de la Conferencia y para ello tiene que tratar de ganar sus tres partidos restantes o por lo menos sumar 7 de los 9 puntos posibles y esperar que San Diego, Vancouver y Minnesota tengan malos resultados en sus últimos compromisos y que todo se defina en el Decision Day.

LAFC 3-1 Toronto.