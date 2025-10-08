LAFC vs Toronto: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Los Angeles Football Club quieren cerrar de la mejor manera la temporada regular de la Major League Soccer y dependen de sí mismos para buscar ser líderes de la Conferencia Oeste, pues con 56 puntos conseguidos y 9 más por disputar, podrían desplazar a los tres clubes que tienen encima de ellos (San Diego FC, Vancouver Whitecaps FC y Minnesota United FC).
Mientras tanto, Toronto FC se encuentra eliminado en la Conferencia Este y sólo buscan cerrar la campaña de manera digna.
A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará a mitad de semana.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el LAFC vs Toronto FC?
Ciudad: Los Angeles, California
Fecha: miércoles 8 de octubre
Horario: 22:30 (hora de EE.UU.), 20:30 horas (México), 04:30 horas (España)
Estadio: BMO Stadium
¿Cómo se podrá ver el LAFC vs Toronto en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
FS1 y FOX
Apple TV MLS Season Pass
México
Sin transmisión
Apple TV MLS Season Pass
España
Sin transmisión
Apple TV MLS Season Pass
Últimos cinco partidos de LAFC
Rival
Resultado
Competición
Atlanta
1-0 V
MLS
St. Louis City
0-3 V
MLS
RSL
4-1 V
MLS
RSL
1-4 V
MLS
San Jose
2-4 V
MLS
Últimos cinco partidos de Toronto
Rival
Resultado
Competición
Chicago
2-2 E
MLS
Inter Miami
1-1 E
MLS
Columbus
1-1 E
MLS
New England
1-1 E
MLS
Montréal
1-1 E
MLS
Últimas noticias del LAFC
La dupla Bouanga/Heung-Min está encendida, registran 16 goles entre ambos en los últimos cinco juegos, 9 goles han sido de Buaunga y con esa racha ya alcanzó a Lionel Messi en la lucha por el campeonato de goleo con 24 goles.
Con un compromiso más que Leo en el campeonato, el gabonés intentará arrebatarle em galardón al astro argentino.
Últimas noticias del Toronto
Djordje Mihailovic registró su quinta contribución de gol (dos goles, tres asistencias) en ocho partidos desde que se unió al Toronto FC en agosto.
Además, Toronto registró su octavo empate consecutivo desde el 9 de agosto, extendiendo la racha de empates más larga en la historia de la Major League Soccer.
Posibles alineaciones
LAFC
Portero: Hugo Lloris.
Defensas: Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nkosi Tafari, Eddie Segura, Ryan Hollingshead.
Centrocampistas: Timothy Tillman, Mathieu Choinière, Marco Delgado.
Delanteros: Heung-Min Son y Denis Bouanga.
Toronto FC
Portero: Seah Johnson.
Defensas: Kobe Franklin, Sigurd Rosted, Kosi Thompson, Richie Laryea.
Centrocampistas: Alonso Coello, José Cifuentes, Djordje Mihailovic, Jonathan Osorio.
Delanteros: Deandre Kerr y Derrick Etienne Jr.
Pronóstico SI
El cuadro angelino quiere la primera posición de la Conferencia y para ello tiene que tratar de ganar sus tres partidos restantes o por lo menos sumar 7 de los 9 puntos posibles y esperar que San Diego, Vancouver y Minnesota tengan malos resultados en sus últimos compromisos y que todo se defina en el Decision Day.
LAFC 3-1 Toronto.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.