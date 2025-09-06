Lamine Yamal enciende las alarmas, pero evita una lesión grave con España

La gran promesa del fútbol español, Lamine Yamal, dio un pequeño susto durante la victoria de la selección española ante Bulgaria en la fase de clasificación para el Mundial. El joven delantero del FC Barcelona se retiró en el minuto 79 con visibles gestos de dolor, aunque todo apunta a que no se trata de nada serio.

Según informó Mundo Deportivo, el jugador sufre molestias en la espalda que le impidieron ejercitarse con el resto del grupo el viernes. Sin embargo, el percance ha sido catalogado como “menor” y se espera que pueda estar disponible para el próximo compromiso de La Roja, el domingo en Estambul frente a Turquía.

Una actuación de crack absoluto

Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-final | Jean Catuffe/GettyImages

Antes de su salida, Yamal volvió a dejar claro por qué es considerado un futbolista “tocado por la varita mágica”, como no dudó en destacar Luis de la Fuente. El seleccionador nacional elogió la influencia del atacante azulgrana, quien participó en los tres tantos del triunfo (3-0): generó el primero, intervino en el segundo y asistió con un preciso centro de zurda a Mikel Merino en el tercero.

El lateral búlgaro Fabian Nürnberger, del Darmstadt alemán, fue la principal víctima de su desborde. El joven extremo del Barça lo superó en hasta seis regates exitosos, confirmando que, con apenas 17 años, ya es prácticamente imparable en el uno contra uno.

“Podríamos haber sacado conclusiones más positivas, pero todos terminamos sanos”, afirmó De la Fuente tras el encuentro, dejando entrever tranquilidad sobre el estado físico de su jugador más desequilibrante.

Números de estrella con la selección

Aunque apenas suma 22 partidos internacionales absolutos, Lamine Yamal ya se ha convertido en un talismán para España: ha participado directamente en 17 goles (seis anotados y once asistencias), más que cualquier otro internacional desde que De la Fuente asumiera el cargo en 2023.

Su producción ofensiva explica por qué el seleccionador nunca prescinde de él y por qué el Barça lo considera intocable.

La importancia para el Barcelona

El club catalán también mira con atención su evolución física. Yamal es el faro ofensivo de un Barcelona en plena transición bajo el mando de Hansi Flick, que ya dejó clara su filosofía: “Le digo a Lamine que los campeones no descansan”.

El calendario no da tregua: tras el parón de selecciones, el Barça afrontará un duelo exigente contra el Valencia en el Camp Nou, antes de visitar el St. James’ Park para medirse al Newcastle en el estreno de la nueva Champions League.

El equipo culé, vigente campeón de LaLiga, sabe que no puede prescindir de su estrella emergente, que pese a su juventud se ha convertido en el futbolista más determinante de su plantilla.