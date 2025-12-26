Las 10 inyecciones de dinero que transformaron la historia de la Liga MX

El fútbol mexicano ha dejado de ser un negocio familiar para convertirse en terreno de empresas nacionales, transnacionales y fondos de inversión global.

La noticia que sacudió este cierre de 2025 confirma la regla: General Atlantic, una de las firmas de capital de crecimiento más importantes del mundo, ha adquirido el 49% de las acciones del Club América, valorando a la institución en cifras récord.

Pero para entender la magnitud de este acuerdo, hay que mirar atrás. En Sports Illustrated, analizamos las 10 inversiones que construyeron la Liga MX moderna, salvando equipos de la quiebra o creando dinastías.

10. La Conquista Española: Atlético de Madrid y San Luis (2017)

El Hito: Adquisición del 51% de la franquicia.

En 2017, el Atlético de Madrid decidió expandir su marca globalmente y eligió a México como su bastión. Los "Colchoneros" invirtieron para reactivar la franquicia en San Luis Potosí, que había desaparecido legalmente, adquiriendo la participación mayoritaria.



El Impacto: Fue la primera vez que un gigante del fútbol europeo invirtió directamente capital y branding en un equipo mexicano, no como socio comercial, sino como dueño. Lograron el ascenso a la Liga MX en 2019, implementando metodología europea y estabilidad financiera en una plaza históricamente volátil.



¡Pero ojo! Apenas en noviembre de 2025, el Atlético de Madrid fue vendido a la firma estadounidense de inversión global Apollo Sports Capital, por lo que en automático se hicieron posesión del 51% que le pertenecía al club español.

9. La Frontera: Grupo Caliente y Xolos (2007)

El Hito: Inversión fundacional y ascenso.

Jorge Hank Rhon no compró historia; invirtió para crearla desde cero. La inyección de capital de Grupo Caliente para fundar Xolos, construir el Estadio Caliente y llevar al equipo a Primera División en tiempo récord es un caso de éxito empresarial atípico.



El Impacto: Abrió el mercado de la frontera norte, conectando la Liga MX con el poder adquisitivo de San Diego y California, creando un modelo de negocio transfronterizo único en el continente y que hoy encabeza Jorgealberto Hank.

8. Eficiencia Pura: Orlegi Sports y Santos Laguna (2013)

El Hito: Adquisición tras la desinversión de Grupo Modelo.

Cuando la cervecera AB InBev compró a Grupo Modelo, debió deshacerse de sus activos deportivos. Alejandro Irarragorri fundó Orlegi Sports para adquirir al Santos Laguna y el TSM, asumiendo el riesgo sin el respaldo de un corporativo gigante detrás.



El Impacto: Irarragorri implementó un modelo de "Moneyball" mexicano: comprar barato, desarrollar talento y vender caro (frecuentemente al América). Este éxito financiero le permitió expandirse y adquirir al Atlas en 2019, rompiendo una sequía de 70 años sin título.

7. El Origen del Imperio: Emilio Azcárraga Milmo y América (1959)

El Hito: Compra por 425,000 pesos.

La inversión madre. "El Tigre" Azcárraga compró al Club América a Isaac Bessudo (dueño de Refrescos Jarritos) con una visión clara de negocio: "Compré al América para tener un antagonista a las Chivas y hacer televisión".



El Impacto: No solo rescató a un equipo que estaba en media tabla; inventó el concepto de "fútbol-espectáculo" en México, creó el Clásico Nacional como producto de consumo masivo y cimentó la grandeza de las Águilas respaldada por la maquinaria de Televisa.

6. Hollywood en Aguascalientes: Tylis-Porter Group y Necaxa (2021)

El Hito: Venta del 50% a inversionistas extranjeros.

La familia Tinajero vendió la mitad del club a un grupo liderado por Al Tylis y Sam Porter, que incluía a celebridades como Eva Longoria, Mesut Özil, Kate Upton y Ryan Reynolds.



El Impacto: Fue la primera inversión estadounidense moderna y mediática en la Liga MX. Aunque deportivamente los Rayos no han despuntado, introdujeron modelos de negocio innovadores como la venta de participación vía NFTs, marcando la ruta digital que hoy siguen otros clubes y recientemente especiales en streaming.

5. El Hombre Más Rico del Mundo: Carlos Slim y Grupo Pachuca (2012)

El Hito: Compra del 30% de las acciones.

En septiembre de 2012, América Móvil (Carlos Slim) adquirió el 30% de Grupo Pachuca (Pachuca, León y Universidad del Fútbol). Fue el momento en que el empresario más poderoso del planeta desafió el duopolio televisivo y deportivo.



El Impacto: Esa inyección de capital fue el motor del ascenso del León y su posterior Bicampeonato. Además, forzó la apertura de los derechos de televisión en la liga. Slim vendió su participación en 2017, pero su entrada legitimó el modelo de negocio de la familia Martínez.

4. La Revolución Sagrada: Jorge Vergara y Chivas (2002)

El Hito: Compra de Certificados de Aportación (S.A. de C.V.).

El 30 de octubre de 2002, Jorge Vergara (Grupo Omnilife) tomó el control del Club Deportivo Guadalajara tras pagar aproximadamente 6 millones de pesos por certificado a los socios de la Asociación Civil.



El Impacto: Fue una compra hostil que terminó con el romanticismo de la A.C. para dar paso al negocio. Vergara limpió la camiseta de marcas excesivas, construyó el Estadio Akron y modernizó la marca "Chivas". Financieramente, salvó al club de la obsolescencia y la quiebra técnica.

3. El Rescate Regio: FEMSA y Rayados de Monterrey (1999)

El Hito: Saneamiento de deuda y toma de control.

A finales de los 90, Rayados estaba al borde de la desaparición por los problemas legales y financieros de Jorge Lankenau. La Secretaría de Hacienda intervino y FEMSA (la embotelladora de Coca-Cola más grande del mundo) entró al rescate para liquidar las deudas y administrar el club.



El Impacto: De la quiebra a la opulencia. FEMSA dotó al club de una estructura corporativa envidiable, construyó el Estadio BBVA (la inversión en infraestructura más grande en la historia de la liga) y llegó a convertir a Rayados en el equipo más valioso de México, según Forbes.

2. El Despertar del Tigre: CEMEX y Sinergia Deportiva (1996)

El Hito: Creación de Sinergia Deportiva.

Tras el descenso de Tigres en 1996, la UANL entendió que no podía competir sola. Entregó la administración del equipo a CEMEX (bajo la filial Sinergia Deportiva) en un contrato inicial a 30 años (hoy extendido hasta 2056).



El Impacto: Transformaron un equipo inestable en la potencia financiera más sólida del país. CEMEX trajo orden corporativo, repatrió talento europeo (Gignac) y construyó la "Década Dorada" (2011-2020), cambiando para siempre la economía de la liga al inflar los precios del mercado para todos.

1. La Era Global: General Atlantic y el Club América (2025)

El Hito: Venta del 49% de participación.

Tras la escisión de Ollamani y su salida a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Emilio Azcárraga Jean dio el paso definitivo hacia la globalización. La entrada de General Atlantic, una firma de inversión global con sede en Nueva York, marca un antes y un después.



El Impacto: Es la inversión más importante en la historia por el valor de la transacción. El acuerdo permite al América modernizar el Estadio Azteca para más allá del Mundial 2026 sin deuda pública y expandir su marca en Estados Unidos con el respaldo de socios que saben escalar negocios a nivel mundial. Es el inicio de una nueva era financiera para el fútbol mexicano.

