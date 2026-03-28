Las 10 leyendas del futbol mundial que han jugado en el Estadio Azteca - rankeados

Después de dos años cerrado por remodelaciones, el Estadio Azteca volverá a abrir sus puertas. El mítico Coloso de Santa Úrsula recibirá el partido amistoso entre México y Portugal y en junio albergará su tercer mundial. Este estadio, inaugurado en mayo de 1966, guarda miles de historias y por sus inmediaciones han pasado algunos de los futbolistas más grandes en la historia.

A continuación te presentamos a las 10 leyendas más importantes que han jugado en el Estadio Azteca.

10. Sergio Ramos

Spain's Sergio Ramos holds the Bicentena | LUIS ACOSTA/GettyImages

A pesar de haber jugado recientemente en el futbol mexicano, Sergio Ramos no tuvo la oportunidad de pisar el césped del Estadio Azteca durante su periplo en Rayados de Monterrey. Sí lo hizo en el partido amistoso celebrado en agosto de 2010 por el Trofeo del Bicentenario de la independencia mexicana. Este enfrentamiento terminó empatado a un gol.

9. Iker Casillas

Spain's goalkeeper Iker Casillas holds t | LUIS ACOSTA/GettyImages

El legendario guardameta del Real Madrid disputó el partido amistoso entre México y España en el Estadio Azteca, posterior al Mundial de Sudáfrica 2010.

8. Eusebio

AS Photo Archive | Alessandro Sabattini/GettyImages

Eusebio fue una de las grandes figuras del mundial de 1966 en Inglaterra, en el cual terminó como el campeón de goleo. Sin embargo, Portugal, que había terminado en tercer lugar de la justa mundialista, no se pudo clasificar para la cita de 1970 en tierras mexicanas. La 'Pantera Negra' no tuvo la oportunidad de disputar un mundial en México, pero sí pisó la grama del Estadio Azteca jugando con Rayados de Monterrey. El legendario exjugador del Benfica disputó apenas 10 encuentros vistiendo la playera de los regiomontanos en 1976.

7. Gianni Rivera

AS Photo Archive | Alessandro Sabattini/GettyImages

El 'Bambino de Oro' es considerado como uno de los mejores futbolistas en la historia de Italia, fue el primer jugador de esta nacionalidad en ganar el Balón de Oro. Rivera escribió su nombre con letras de oro en la historia de los mundiales al anotar el gol definitivo con el que Italia derrotó a Alemania en el 'Partido del siglo' en el Estadio Azteca. En la final ante Brasil, el futbolista italiano tuvo un rol anecdótico ya que entró al campo al minuto 84, cuando el marcador ya estaba 3-1 en contra.

6. Xavi

Mexico v Spain - International Friendly Match | LatinContent/GettyImages

Xavi Hernández visitó el Estadio Azteca en 2010 para participar en el partido amistoso entre España y México. Este fue el primer de la Furia Roja tras coronarse campeón del mundo en Sudáfrica. El duelo terminó empatado a un gol. En aquella ocasión, el mediocampista del FC Barcelona ingresó al terreno de juego en el minuto 62 sustituyendo a Sergio Busquets.

5. Michel Platini

WM 1986/Michele PLATINI/FRA | Bongarts/GettyImages

Platini lideró a Francia al tercer lugar del Mundial de 1986. A pesar de que disputó la justa mundialista en México, no jugó con Les Bleus en el Coloso de Santa Úrsula. La escuadra francesa jugó en el Estadio Nou Camp de León, el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, el Estadio Jalisco de Guadalajara y el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, pero no en el Azteca. Sin embargo, en enero de 1979, Le Roi pisó el césped de este mítico estadio en un duelo amistoso entre el Nancy y el Atlante. El duelo terminó 4-1 a favor de los Potros de Hierro.

4. Ronaldinho

America v Queretaro - Clausura 2015 Liga MX | Miguel Tovar/GettyImages

Ronaldinho pisó la cancha del Estadio Azteca jugando con la selección brasileña y como jugador de los Gallos Blancos de Querétaro. En la final de la Copa Confederaciones 1999, México venció al Scratch du oro por marcador de 4-3. Ronaldinho fue titular y jugó todo ese encuentro. En abril de 2015, Ronaldo de Assis Moreira fue aplaudido por la afición del Club América después de que los emplumados los derrotaran por marcador de 4-0. El exjugador del Barcelona entró al partido en los minutos finales y firmó un doblete, haciendo que la afición rival se rindiera a sus pies. En una entrevista posterior mencionó: "Fue especial, ya había pasado por en el Bernabéu. Estaba en el banquillo, el entrenador me dijo que iba a entrar y las cosas así pasan".

3. Franz Beckenbauer

Soccer World Cup1970: Germany vs. Italy | picture alliance/GettyImages

El 'Kaiser' es conocido como el mejor defensa de todos los tiempos. Un jugador que revolucionó la posición y guió a Alemania y al Bayern Münich con su gran liderazgo. Beckenbauer protagonizó el llamado "Juego del siglo" en la semifinal del mundial de México 1970 entre Alemania e Italia. El líbero dejó una postal para la historia al jugar más de 50 minutos con cabestrillo, tras dislocarse el hombro dislocado y romperse la clavícula. Al final los teutones terminaron cayendo por marcador de 4-3.

2. Pelé

Pelé - 1970 FIFA World Cup Final | 4Imagens/GettyImages

Sin duda alguna, Pelé es uno de los jugadores más legendarios en la historia del futbol. Para algunos, el delantero brasileño es el mejor futbolista de la historia. 'O Rei' se coronó campeón en el Mundial de 1970. El conjunto sudamericano se impuso a Italia por marcador de 4-1 con goles de Pelé, Gérson, Jairzinho y Carlos Alberto. El público local se le entregó totalmente al conjunto brasileño y, específicamente, a Pelé. En 2020, el exfutbolista mandó una nota diplomática a las autoridades mexicanas: "a la afición mexicana le agradezco de corazón todo el cariño y toda la atención que nos dieron".

1. Diego Armando Maradona

1986 World Cup | Paul Bereswill/GettyImages

Elegir al primer y segundo lugar de este listado fue una tarea ardua y la decisión es completamente debatible. Diego Armando Maradona es una figura que siempre será relacionada con el Estadio Azteca. El 'Pelusa' se coronó campeón del mundo en 1986 en este estadio ante Alemania. Pero además de esta hazaña, el futbolista argentino anotó "la mano de Dios" y "el gol del sigle" en este estadio en los cuartos de final de ese certamen ante Inglaterra. En el año 2000, en su regreso al Azteca, Maradona dijo lo siguiente: "Este estadio es la catedral de futbol de mi vida. Acá levanté la copa, hice mi mejor gol y se gestó, según muchos, el gol más lindo de todos los mundiales". Tras su fallecimiento, en 2020, se le rindió un homenaje al histórico jugador albiceleste en el estadio y se colocaron coronas de flores en la portería donde firmó sus dos goles más memorables. En 2021, se inauguró un mural en honor a Maradona en las inmediaciones del estadio.