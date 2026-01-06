Las 10 mejores hinchadas de equipos del fútbol europeo

¿Qué podría ser más agradable para un futbolista que jugar frente a un estadio lleno, cantando al unísono para apoyar a su equipo?

Cuando la atmósfera está en su apogeo, los jugadores pueden tener un poco más de alma en comparación con sus oponentes y, por lo tanto, sentirse empujados hacia la victoria. Sí, ese famoso plus.

En consecuencia, acá están las 10 mejores hinchadas de Europa, las cuales se entregan hasta el final con quienes las representan en el campo.

10. SL Benfica: "Estadio Da Luz"

Hinchada del Benfica | IMAGO / SOPA Images

En Portugal, el Benfica es -por escándalo- el club de fútbol más popular del país y cuenta con una comunidad de aficionados que va mucho más allá del mero territorio portugués. Con múltiples grupos de socios en todo el mundo, la SLB es una institución muy influyente a nivel internacional. En el Estadio Da Luz, las Águilas pueden contar con el apoyo incondicional de su afición, que siempre presiona a sus jugadores, independientemente de los resultados.

9. Napoli SSC: "Stadio Diego Armando Maradona"

Hinchada del Napoli | IMAGO / Insidefoto

En Nápoles, el Calcio se vive como en ningún otro lugar de Europa. La pasión que emana de los palcos del Stadio Diego Armando Maradona es suficiente para dar escalofríos a cualquier aficionado al fútbol. Sin embargo, el público napolitano es de doble filo. Cuando los resultados son buenos, el calor popular permite sublimar al equipo, pero por el contrario, cuando se unen las malas actuaciones, la hostilidad puede hacerse presente.

8. Feyenoord Róterdam: "De Kuip"

En Rotterdam, el Feyenoord es una verdadera religión. Muy leal, el público de Róterdam apoya indefectiblemente a su equipo. El ambiente en "De Kuip", especialmente en las noches de grandes partidos, es el más caliente y loco de los Países Bajos. La Legión -también llamados Het Legioen-, además de prender fuego en los partidos de casa, como vimos en la ida ante el OM, está acostumbrada a moverse en masa cuando se encuentra fuera.

7. AS Saint-Étienne: "Geoffroy-Guichard"

La lealtad y el entusiasmo de los seguidores de Stéphanois probablemente no tengan rival en Francia. Independientemente de la dinámica de su equipo, la afición de los Verdes está ahí, con tifos y animaciones cada vez más originales. Durante su última campaña europea en 2017, los dos turnos del 'Caldero' nos brindaron un espectáculo de antología durante el partido contra el Manchester United, a pesar de la derrota (0-3).

6. Besiktas JK: "Parque Vodafone"

Cuando evocamos el ambiente de los estadios turcos, muchas veces evocamos espontáneamente los del Galatasaray o el Fenerbahçe. Sin embargo, el ambiente más surrealista es el de Besiktas. El incesante ruido de las gradas convierte a Vodafone Park en un auténtico infierno para los jugadores contrarios. En septiembre de 2017, Timo Werner (RB Leipzig) incluso sufrió molestias debido a la contaminación acústica causada por los seguidores de Black Eagles.

5. Borussia Dortmund: "Signal Iduna Park"

El público del BVB es único en Europa. Por un lado, porque el Dortmund es el club con mejor promedio de asistencia de Europa (80.000), y por otro lado, ¡porque la afición del Schwarzgelben es capaz de incendiar el Signal Iduna Park sin interrupción! La famosa "Muralla Amarilla" del recinto amarillo y negro es un lugar de encuentro para todos los amantes de un ambiente potenciado.

4. Rangers de Glasgow: "Estadio Ibrox"

Hinchas del Rangers | IMAGO / Focus Images

En Glasgow, ser un Gers es una forma de vida. Aparte de su odio por el Celtic y todo lo que representan, los fanáticos de los Rangers son algunos de los más dedicados de todo el Reino Unido. A pesar del descenso administrativo del club en 2012, regularmente había más de 40.000 para apoyar a su equipo en las divisiones de ascenso (D4, D3 y D2). Ahora de vuelta en la Scottish Premiership, los Light Blues se unieron con su archienemigo en la élite futbolística de Escocia.

3. Liverpool FC: "Anfield Road"

Si el Liverpool es un club mítico, también lo son su estadio y su público. En Anfield, los Reds entran al césped al son del trepidante "You'll never walk alone", y pueden sublimar gracias al apoyo infalible de su público. Los jugadores de Jürgen Klopp los necesitarán para este final de temporada. Siguen en disputa por el cuádruple (Premier League, Champions League, FA Cup y Carabao Cup) trofeo.

2. Olympique de Marsella: "El Velódromo"

Hinchas del Olympique de Marsella | IMAGO / PsnewZ

Este jueves por la noche, el Olympique de Marseille tiene una gran oportunidad de participar en una final europea. Para esta semifinal de la Europa Conference League, el club de Marsella recibe al Feyenoord. Y tendrá derecho al apoyo de su duodécimo hombre para este ansiado cartel. En este tipo de ambiente, el equipo contrario debe ser lo suficientemente fuerte para soportar la presión. Veremos esta noche si el club holandés consigue resistir la locura del Stade Vélodrome.

1. Celtic Glasgow: "Celtic Park"

Hinchada del Celtic | IMAGO / PA Images

Al igual que su enemigo jurado, el Rangers FC, el Celtic cuenta con el apoyo de todo un pueblo. En su mayoría católicos y a favor de la independencia de Irlanda, los seguidores del Bhoys utilizan el fútbol para comunicarse entre sí y ven a su club como el símbolo de su cultura. Así, el Celtic FC es un club muy familiar, y eso se nota en la grada. En las noches de grandes partidos, Celtic Park es probablemente el lugar más hermoso de Europa.