A lo largo de su rica historia, Boca Juniors no solo se ha destacado por sus títulos y figuras legendarias, sino también por su capacidad para formar y proyectar futbolistas al más alto nivel mundial. El club de La Ribera, con una cantera que ha dado talentos a Europa y a las principales ligas del planeta, ha sabido capitalizar su prestigio con ventas millonarias que marcaron hitos en el mercado del fútbol sudamericano.

Desde ídolos locales que cruzaron el Atlántico en busca de gloria internacional hasta jóvenes promesas que fueron vendidas por cifras récord, las transferencias más importantes del Xeneize reflejan una combinación de éxito deportivo, visión empresarial y la inagotable pasión que despierta la camiseta azul y oro. En esta nota, repasamos las mejores ventas en la historia de Boca Juniors y cómo cada una dejó su huella tanto en las arcas del club como en la memoria de los hinchas.

Las 20 ventas más caras de Boca Juniors en su historia

20. Nico Gaitán a Benfica: U$S: 8.430.000

Velez Sarsfield v Boca Juniors | Santiago Rios/GettyImages

Nico Gaitán es otro de esos talentos que brillaron desde temprano en Boca y que llamaron la atención de clubes importantes en Europa. La puja entre varios grandes del viejo continente la ganó el Benfica, un equipo que siempre se ha interesado en el talento argentino. Fue en la temporada 2010, por más de 8 millones de dólares.

19. Mateo Retegui a Tigre: U$S: 8.430.000

Boca Juniors v Talleres - Copa Liga Profesional 2020 | Marcelo Endelli/GettyImages

Retegui pasó a Tigre en una sorprendente transacción, muy alta para los estándares del fútbol argentino. Un grupo inversor apoyó el movimiento, como inversión ante una futura venta a un equipo de mayor mercado en Europa.

18. Hugo Ibarra al FC Porto: U$S: 8.850.000

Boca Juniors v Instituto - Liga Profesional 2023 | Daniel Jayo/GettyImages

Ibarra partió a Portugal para la temporada 01-02, en la que brilló en un club histórico de Portugal como el Porto. Era un carrilero muy seguro, que se sumaba bien al ataque y que tuvo una destacada carrera en Portugal. El club luso pagó más de 8 millones de dólares por su traspaso.

17. Lisandro Magallán al Ajax: U$S 9.000.000

Pre-Season Friendly"Ajax Amsterdam v SC Paderborn 07" | ANP/GettyImages

Se jugaba la temporada del 2018 y Lisandro Magallán era de los defensores más destacados del torneo argentino, con una solvencia impresionante en el juego aéreo y una claridad de salida que impresionó al Ajax de Países Bajos, un equipo que no dudó en contratarle por 9 millones de dólares.

16. Valentín Barco al Brighton: U$S 9.015.000

Fluminense v Boca Juniors - Copa CONMEBOL Libertadores 2023 Final | Eurasia Sport Images/GettyImages

Barco fue otro de esos talentos que de una vez llamaron la atención de los equipos en Europa. A los 19 años de edad tuvo que tomar sus maletas para atender el llamado del Brighton de la Premier League, que pagó poco más de 9 millones de dólares por su traspaso.

15. Carlos Tevez al SH Shenhua: U$S 10.500.000

Boca Juniors - Team Presentation | Gabriel Rossi/GettyImages

Tevez salió del equipo de sus amores nuevamente en la temporada 2016-2017, con rumbo a la Superliga China, que en esos momentos vivía un auge importante en el aspecto económico. Su pase fue de casi 11 millones de dólares y fue otra desilusión para los aficionados verle partir.

14. Juan Román Riquelme al FC Barcelona: U$S 11.000.000

Newcastle United V Barcelona, UEFA Champions League Group A | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Fue en su momento uno de los traspasos más sonados del fútbol argentino. Su pase al Barcelona lo colocaban en uno de los equipos más importantes de Europa, aunque no pudo brillar como se esperaba en el club blaugrana.

13. Jonathan Callerí al Sao Paulo: U$S 11.000.000

FBL-ARGENTINA-BOCA-UNION | ALEJANDRO PAGNI/GettyImages

El delantero salió de Boca Juniors en 2016, después de que un grupo inversor pagara 11 millones de dólares para tenerle en el Sao Paulo. El jugador había manifestado en ese momento que quería quedarse en Boca, al menos seis meses más. Sin embargo, la directiva buscó su salida.

12. Darío Benedetto al Marsella: U$S 14.000.000

Boca Juniors v Central Norte - Copa Argentina 2024 | Joaquín Camiletti/GettyImages

Benedetto llegaba a Francia como el gran goleador de Boca, club que recibió 14 millones de dólares por el traspaso. Venía de ser goleador del equipo xeneize, pero no cumplió con las expectativas que se tenían sobre el jugador el la Ligue 1. Esto fue en la temporada 2019-2020, cuando el delantero pasaba por su mejor momento.

11. Cristian Medina a Estudiantes: U$S 15.000.000

Belgrano v Boca Juniors - Liga Profesional 2024 | Hernan Cortez/GettyImages

En una transacción algo sorprendente, Medina pasó a Estudiantes de la Plata por 15 millones de dólares, una cifra poco común en los traspasos de la liga argentina. Esta cifra fue abonada a través de un grupo inversor estadounidense asociado con el club platense.

10. Wilmar Barrios al Zenit: U$S 15.000.000

River Plate v Boca Juniors - Copa CONMEBOL Libertadores 2018 | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

En enero de 2019, después de jugar 67 partidos con Boca, fue vendido al Zenit de Rusia por aproximadamente 15 millones de dólares. Había llegado de Deportes Tolima como promesa, se asentó, se ganó la titularidad y por momentos era insustituible. En el club de San Petersburgo ya lleva disputados 168 partidos y ganó 10 títulos.

9. Carlos Tevez al Corinthians: U$S 15.000.000

Argentine Carlos Tevez, of Brazil's Cori | MAURICIO LIMA/GettyImages

En el club de La Boca totalizó 110 partidos jugados, convirtió 38 goles y ganó 4 títulosEn enero del 2005 lo vendieron al club paulista por U$S 18 millones (15 le quedaron limpios a Boca). En su paso por Corinthians de Brasil, Tévez disputó 77 partidos y convirtió 46 goles. Consiguió un título, el Brasileirão 2005-06.

8. Leonardo Balerdi al Borussia Dortmund: U$S 15.500.000

FBL-GER-ARG-BUNDESLIGA-DORTMUND-BALERDI | ALEJANDRO PAGNI/GettyImages

Llegó a Boca Juniors en 2013. Hizo las inferiores en el club, Guillermo Barros Schelotto ya lo venía observando y lo hizo debutar en 2018. Disputó sólo 5 partidos con la camiseta Xeneize y eso le bastó para que llegue una oferta millonaria desde la Bundesliga.

7. Nahitán Nández al Cagliari: U$S 18.000.000

Boca Juniors v Athletico Paranaense - Copa CONMEBOL Libertadores 2019 | Marcelo Endelli/GettyImages

El uruguayo se ganó rápidamente el amor de todos los hinchas de Boca Juniors por su garra y entrega a la hora de disputar cada partido en la Bombonera.



El volante fue en la temporada 2017 el futbolista con más pelotas recuperadas (175) desde que se presentó con la camiseta de Boca. Llegó proveniente de Peñarol de Montevideo



Hace algunos años el club de la ribera recibió por la venta del jugador al Cagliari un pagó final de 2 millones de euros por el uruguayo. La FIFA aprobó el reclamo que hizo la institución por intereses del contrato que no habían recibido.



Por este dinero que recibió el último tiempo sumado a lo que recibió por el pase al club italiano el club recibió un total de U$S 18 millones.

6. Ever Banega al Valencia: U$S 18.000.000

Manchester United V Valencia CF, Pre Seson Friendly | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Ever Banega fue transferido en 2008 al Valencia, de España, a cambio de 18.000.000 de dólares limpios para el club.El jugador pasó por las divisiones inferiores de Newell's, hasta que Jorge Griffa, pasó a desempeñarse como Director General del Departamento de Fútbol Amateur de Boca Juniors. Lo llevó al club de la Ribera en dónde jugó dos temporadas, 44 partidos y ganó la Copa Libertadores 2007. Fue una revelación esa temporada y fue pretendido por los mejores clubes europeos en dónde ganó la pulsada el conjunto español.

5. Rodrigo Bentancur a la Juventus: U$S 20.000.000

Rodrigo Bentancur of Juventus FC in action during the Serie... | Nicolò Campo/GettyImages

El futbolista uruguayo surgió de la inferiores de Boca Juniors dónde debuto en 2015. Era muy valorado por Guillermo Barros Schelotto, le veía una gran potencial y sobre todo con futuro en Europa.



Rápidamente el club Xeneize recibió ofertas de los clubes grandes del viejo continente. Acepto sin dudar la oferta de la “vecchia signora” por U$S 10 millones de dólares limpios para el club.



Pero diferentes bonos del contrato que tenia, sumado al porcentaje que se había quedado el club y la venta millonaria del club de Turín al Tottenham le dejaron a Boca Juniors otros u$s 10 millones de dólares convirtiendo al jugador uruguayo en la tercera venta más importante de la historia.

4. Equi Fernández a Al Qadisiya: U$S 20.000.000

Boca Juniors v Nacional Potosi - Copa CONMEBOL Sudamericana 2024 | Marcelo Endelli/GettyImages

Al Qadisiya, de Arabia Saudita, pagó los 20 millones de dólares que estaba estipulado en el contrato de "Equi" Fernández y se hizo de los servicios del volante, que tras regresar de los Juegos Olímpicos se despidió del Xeneize.

3. Aaron Anselmino al Chelsea: U$S 21.000.000

Lanus v Boca Juniors - Liga Profesional 2024 | Daniel Jayo/GettyImages

Aaron Anselmino, zaguero xeneize de apenas 19 años y 10 partidos en Primera, jugará en el Chelsea de Inglaterra: el Pampa se queda por un año a préstamo en Boca, con la opción de repesca en Diciembre por parte del club londinense. Tremenda cifra la que pagan los "Blues".

2. Walter Samuel a la Roma: U$S 21.000.000

Liverpool V AS Roma, UEFA Champions League | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Un muro, de perfil bajo, un central que tenía todas las herramientas para jugar en Europa y la selección. Jugó en Boca Juniors, Real Madrid, Roma e Inter, entre otro equipos. Con la Selección Argentina jugó entre 1999 y 2010 disputando dos mundiales como jugador (2002 y 2010).



El actual campeón del mundo en Qatar 2022 llegó al club Xeneize cuándo era muy joven a los 20 años a cambio de dos millones de euros de Newell’s. Rápidamente Carlos Bianchi se deshizo de elogios para con el jugador y se ganó un puesto en un equipo que va a quedar para la historia del club.



El Club de la Ribera lo pudo disfrutar hasta mediados del 2000, justo después de salir campeón en la Copa Libertadores. Su gran nivel provocó que la Roma lo viniera a busca y pusiera la impresionante suma de 20,8 millones de euros para llevárselo.

1. Fernando Gago al Real Madrid: U$S 27.800.000

Real Madrid v Olympiacos - UEFA Champions League Group C | Etsuo Hara/GettyImages

Es la venta más importante en la historia de Boca Juniors. El Coco Basile lo consolidó de títular. Tenía apenas 20 años pero ya había conseguido 5 títulos en Boca: Apertura 2005, Copa Sudamericana 2005, Recopa 2005, Clausura 2006 y Recopa 2006.27 millones de dólares (unos 21.000.000 de euros). Firmó contrato con el Real Madrid hasta el 2013. Dónde en esos cinco años ganó dos Ligas, una Supercopa de España y una Copa del Rey. El “Merengue” lo da a préstamo por un año a la Roma y luego firmó por cuatro temporadas en el Valencia, aunque sólo estuvo una, la 2012/2013.