Emiliano Martínez vivió una resurrección milagrosa en los últimos cinco años: pasó de ser un arquero relegado en el Arsenal a ganar unos minutos antes de la pandemia, donde logró la FA Cup y la Community Shield. Esto le valió la convocatoria a la selección argentina, y un caso positivo de COVID-19 de Franco Armani le dio la oportunidad de su vida en el arco albiceleste.

El resto es historia conocida, pero hay un detalle que vale remarcar: el Dibu nunca perdió una final. Tanto con los Gunners, como con la Scaloneta y ahora con el Aston Villa, el arquero nacido en Mar del Plata tiene una efectividad del 100% en definiciones.



Una buena señal para la selección argentina que en menos de un mes disputará el Mundial 2026.

Las 7 finales que jugó "Dibu" Martínez en su carrera

1. FA Cup 2020 - Arsenal

Arsenal v Chelsea - FA Cup Final | Stuart MacFarlane/GettyImages

Luego de haber estado cedido en clubes como el Reading, se ganó su lugar en el arco del Arsenal en la temporada 2019/20 por la lesión de Bernd Leno. Esta final se celebró en agosto de 2020 bajo un estricto protocolo sanitario. Los Gunners le ganaron al Chelsea la final por 2-1 con un doblete de Pierre Emerick Aubameyang.

2. Community Shield 2020 - Arsenal

Arsenal v Liverpool - FA Community Shield | Stuart MacFarlane/GettyImages

Menos de un mes más tarde, y como antesala de la temporada 2020/21, se disputó la Community Shield frente al Liverpool, vigente campeón de la Premier League.



En este encuentro fue empate 1-1 y victoria por penales de los Gunners.

3. Copa América 2021 - Argentina

Brazil v Argentina: Final - Copa America Brazil 2021 | MB Media/GettyImages

Llegó al arco de la selección argentina en silencio, el COVID-19 positivo de Franco Armani le dio la titularidad y nunca más la soltó. "Mirá que te como, hermano" fue la frase que lo hizo saltar al estrellato absoluto. A los pocos días, levantó la Copa América contra Braisl en un Maracaná que, vacío, fue testigo de la primera consagración de Leo Messi con la camiseta de su país, y el primer festejo argento en casi 30 años.

4. Finalissima 2022 - Argentina

Italy v Argentina - Finalissima 2022 | Marc Atkins/GettyImages

Al año siguiente se acercaba el gran objetivo, y la Finalissima ante Italia en Wembley era una prueba exigente para saber donde estaban parados pensando en Qatar. Fue victoria 3-0 para los sudamericanos, y la ilusión estalló en las calles argentinas.

5. Copa del Mundo 2022 - Argentina

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Marc Atkins/GettyImages

En Medio Oriente tocó el cielo con las manos: ya era amado, pero los penales que atajó en cuartos de final contra Países Bajos y en la final ante Francia lo grabaron para siempre en el firmamento de las glorias argentinas. Su mítica tapada contra Randal Kolo Muani en el cierre de la prórroga fue tatuaje, bandera, afiche y más, todavía viva en las memorias albicelestes.

6. Copa América 2024 - Argentina

Emiliano Martinez of Argentina with the Copa America 2024 | SOPA Images/GettyImages

En Estados Unidos había que ratificar que seguían siendo los número uno, y lo lograron tras una trabajada final ante Colombia. Su punto más alto en este torneo fueron los penales atajados en cuartos de final contra Ecuador.

7. UEFA Europa League - Aston Villa

SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026 | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

El Aston Villa cortó una extensa malaria de más de 30 años sin un campeonato, y el Dibu Martínez fue una de las figuras del equipo de Unai Emery campeón de la UEFA Europa League. Sin dudas, el portero argentino se ganó su lugar como leyenda de los Villanos.