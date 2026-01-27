Las cinco jornadas que podrían decidir la carrera por el título de la Premier League

Tras desperdiciar la oportunidad de sentenciar la Premier League, la ventaja del Arsenal sobre el Manchester City y el Aston Villa se redujo a apenas cuatro puntos. El extraordinario gol de larga distancia de Matheus Cunha fue celebrado por ambos clubes que se encuentran en segundo y tercer lugar, respectivamente, mientras el Manchester United, ahora bajo el mando de Michael Carrick, se impuso por marcador de 3–2 en un tenso Emirates Stadium.

De esta manera, las esperanzas de los rivales de los Gunners en la lucha por el campeonato se avivaron.

La mala racha actual del Arsenal ha llevado a su afición a temer lo peor, justo cuando todo indicaba que el equipo de Mikel Arteta avanzaba sin sobresaltos hacia su primer título de liga desde la histórica campaña invicta de 2003–04. De pronto, cada jornada se ha vuelto decisiva en la disputa por el trofeo.

A continuación te compartimos las jornadas que podrían ser clave en la lucha por la Premier League.

Jornada 27

Manchester City vs. Newcastle — 21 de feb.

Aston Villa vs. Leeds United — 21 de feb.

Tottenham vs. Arsenal — 22 de feb.

El Arsenal tiene un calendario complicado, con visitas a Leeds y Brentford que no serán ningún paseo. Las debilidades mostradas recientemente —su incapacidad para crear juego a balón parado— serán aprovechadas por equipos que puedan igualar la intensidad física del equipo dirigido por Arteta.

Los derbis jugarán un papel crucial. El Tottenham podría jugar solo por arruinarle el título a su eterno rival. Los Spurs atraviesan otra campaña miserable, esta vez con Thomas Frank al mando, quien podría estar fuera del cargo para cuando el Arsenal visite el norte de Londres. Los líderes ya golearon a sus vecinos en la primera vuelta, con un triplete de Eberechi Eze (4–1).

Los Villanos podrían acercarse a los Gunners, ya que se medirán ante el Leeds, mientras que el Manchester City recibirá al incómodo Newcastle United.

Jornada 28

Wolves vs. Aston Villa — 27 de feb.

Leeds United vs. Man. City — 28 de feb.

Arsenal vs. Chelsea — 1 de mar.

Otro derbi a la vista. El Aston Villa de Unai Emery abre la jornada el viernes en Molineux ante el Wolverhampton. Los Wolves están mejorando con Rob Edwards, pero ya se acepta que jugarán en segunda división el año que viene. Al igual que los Spurs, los Wolves estarán desesperados por frenar las aspiraciones de su enemigo regional.

El City visita Leeds el sábado y el Arsenal recibe al Chelsea el domingo. Los Citizens han sufrido fuera de casa, y el Arsenal no pierde contra los Blues desde 2021, aunque el mandato de Liam Rosenior en Stamford Bridge ha comenzado con fuerza.

Jornada 33

Manchester City vs. Arsenal — Fecha por confirmar

Aston Villa vs. Sunderland — Fecha por confirmar

Aunque la historia dice que los títulos no suelen decidirse en duelos directos entre los dos primeros, no se puede negar que el partido más importante del calendario llega en la jornada 33.

A mediados de abril, el Arsenal visita el feudo de los Citizens, con la posibilidad de escaparse en la cima. En el pasado, los Gunners han pecado de cautelosos en el Etihad. El City no ha empezado bien el año, pero los fichajes de Antoine Semenyo y Marc Guéhi podrían ser clave para inclinar la balanza. El Arsenal podría conformarse con un punto, o tener la oportunidad de sentenciar a su rival en territorio hostil.

Por su parte, el Sunderland no debería de representar un gran reto para el Aston Villa.

Jornada 37

Arsenal vs. Burnley

Aston Villa vs. Liverpool

Bournemouth vs. Manchester City

El Liverpool ha protagonizado una de las defensas de título más decepcionantes de la historia. El equipo de Arne Slot, que debía revalidar su corona tras un verano de récords, lucha ahora por entrar en Champions. Sin embargo, los Reds aún pueden dictar sentencia: visitan al Aston Villa en la penúltima jornada.

Si el Villa de Emery sigue en la pelea para entonces, el español deberá ser considerado un técnico "milagroso". Por su parte, el Arsenal recibirá a un Burnley que podría estar ya descendido, mientras que el Manchester City cierra sus salidas en Bournemouth, donde perdió por primera vez la temporada pasada.

Jornada 38

Manchester City vs. Aston Villa — 24 de mayo

Crystal Palace vs. Arsenal — 24 de mayo

Si el bache del Arsenal se convierte en colapso, el Manchester City y el Aston Villa podrían remontar su desventaja de cuatro puntos, convirtiendo la liga en un tiroteo que nadie predijo en pretemporada.

Si este escenario ocurre, existe la posibilidad de un "todo o nada" en la última jornada. Al igual que en la 2021–22, el City recibe al Villa con el título en juego, pero esta vez los visitantes tendrían la oportunidad de ganarlo ellos mismos. Solo diez veces se ha decidido la Premier en el último día; la última gran remontada dramática fue el famoso 0–2 del Arsenal en Anfield para cerrar la 1988–89.