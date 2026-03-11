Las cuatro estrellas que podría vender el Arsenal este verano - rankeadas

El Arsenal podría verse obligado a embarcarse en un verano implacable tras una campaña potencialmente histórica, con los Gunners aún en camino de un cuádruple título sin precedentes.

El gasto que ha facilitado su éxito con Mikel Arteta podría acarrear problemas financieros, ya que algunos informes sugieren que podrían ser necesarias una o dos grandes ventas para equilibrar las cuentas y garantizar que el Arsenal cumpla con las normas financieras de la UEFA y la Premier League.

Arteta, sin duda, tiene sus "jugadores intocables", entre los que figuran Bukayo Saka, William Saliba, Gabriel y Declan Rice. Sin embargo, los Gunners también cuentan con activos de gran valor que podrían venderse, no solo para aliviar la carga financiera, sino también para garantizar que el club pueda seguir consolidando sus logros en la recta final de la temporada 2025/26.

A continuación los cuatro jugadores de renombre que el Arsenal podría considerar vender este verano, clasificados según la probabilidad y la sensación de cada salida.

4. Kai Havertz

Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First | Stuart MacFarlane/GettyImages

El Arsenal pagó una fortuna por Kai Havertz en 2023 y, según Capology, el alemán sigue siendo el jugador mejor pagado del club.



Inicialmente fichado para sustituir a Granit Xhaka en el centro del campo, Havertz se ha consolidado como el referente del Arsenal en ataque. Arteta adora su físico, su energía implacable sin posesión y su capacidad para ganar duelos. Además, suele anotar algún que otro golazo.



A pesar del fichaje de Viktor Gyökeres el verano pasado, Havertz encaja mucho mejor como delantero centro en el equipo de Arteta, pero su temporada 2025/26 se ha visto afectada por lesiones.



Havertz se perdió varios meses a principios de esta temporada por una lesión de rodilla y recientemente ha sufrido un problema muscular, del que ya se ha recuperado.



El papel que desempeñe durante la recta final podría ayudar a dar forma a su futuro, ya que es poco probable que el club abandone a Gyökeres después de solo una temporada.

3. Myles Lewis-Skelly

Arsenal Training Session | David Price/GettyImages

La importancia del "beneficio neto" no puede pasarse por alto al definir la estrategia de fichajes, y el Arsenal podría recurrir a la venta de una joven promesa de la cantera para sortear dificultades financieras.



Los Gunners cuentan con dos estrellas potenciales en sus filas: Ethan Nwaneri y Myles Lewis-Skelly, quienes están disfrutando de campañas deslumbrantes en la temporada 2024/25. Sin embargo, ninguno de los dos ha estado especialmente involucrado esta temporada, ya que el primero está cedido en el Marsella y el segundo tiene dificultades para ser titular fuera de las competiciones de copa nacionales.



Dada otra importante venta que podría realizar el Arsenal, retener a Nwaneri tiene sentido. Sin embargo, los Gunners tienen dos laterales izquierdos veteranos compitiendo por minutos con Lewis-Skelly, y Arteta parece no confiar en el centrocampista en su posición natural.



A pesar de la promesa que mostró la temporada pasada, vender a Lewis-Skelly podría tener sentido. Sin duda, tendrá muchos pretendientes, tanto en Inglaterra como en el extranjero, y el Arsenal debería sentirse seguro de conseguir una buena cantidad.

2. Gabriel Martinelli

Mansfield Town v Arsenal - Emirates FA Cup Fifth Round | David Price/GettyImages

Si hay una posición que el Arsenal querrá mejorar este verano, sin duda es la de extremo izquierdo. Gabriel Martinelli y Leandro Trossard han vuelto a ser las dos principales opciones, pero ambos han decepcionado.



Martinelli ha rendido en las copas, pero el brasileño no ha evolucionado como muchos aficionados esperaban tras una excelente temporada 2022/23, una temporada que ya se recuerda con cierta nostalgia a pesar de la continua excelencia del Arsenal con Arteta al mando.



El agazapado Martinelli sin duda tiene sus ventajas, pero la falta de mejora significa que podría ser el momento de que los Gunners den un paso al frente. Clubes de la Saudi Pro League han sido previamente vinculados con un acuerdo lucrativo, y Martinelli, dado que solo tiene 24 años, debería poder conseguir una cifra lo suficientemente alta como para que su venta sea sensata.

1. Martin Ødegaard

Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier League | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Hubo una época en la que era imposible imaginar el Arsenal de Mikel Arteta sin Martin Ødegaard.



El capitán, que emergió como uno de los mejores de la Premier League tras dos temporadas consecutivas excelentes con un equipo de los Gunners que aspiraba al título, ha visto menguar su influencia en el norte de Londres en los últimos dos años.



El Arsenal tuvo que acostumbrarse a jugar sin Ødegaard la temporada pasada, y no cabe duda de que sus problemas de lesiones contribuyeron a su evolución hacia un equipo más aguerrido, aún más dependiente del físico y del dominio a balón parado.



Existe la sensación de que este Arsenal ha evolucionado más allá de su capitán, quien carece de potencia en transición y se desvía más de lo que solía hacerlo en los partidos.



Venderlo, sin importar el precio, habría sido considerado una blasfemia no hace mucho tiempo, pero cada vez más aficionados se han unido a la idea, especialmente con Nwaneri y Max Dowman intentando abrirse paso.



Sin duda, Ødegaard prosperaría en uno de los gigantes de la posesión del continente, pero el Arsenal tiene todo el derecho a exigir una transferencia elevada. Esto puede limitar su capacidad de vender a un rival que no sea de la Premier League.

