Las declaraciones de Akanji sobre el nivel del Arsenal en la previa del partido por la Champions League

El Inter de Milán recibirá l Arsenal en la penúltima jornada de la fase de liga de la Champions League. En la previa del partido, el defensa Manuel Akanji, describió a los gunners como uno de los mejores equipos de Europa. No obstante, argumentó que todavía tienen trabajo por hacer antes de ser reconocidos como los mejores indiscutibles.

El Arsenal está disfrutando de una campaña completamente exitosa, con siete puntos de ventaja en la carrera por el título de la Premier League y en la cima de la clasificación de la Champions, siendo el único equipo en ganar sus seis jornadas anteriores esta temporada.

Los nerazzurri son sextos en la tabla y buscan reforzar su aspiración a la clasificación directa. Akanji, cedido al Inter por el Manchester City, rival del Arsenal en la liga doméstica , no pudo resistirse a bromear con el equipo de Mikel Arteta antes del inicio del partido.

"Creo que el Arsenal es uno de los mejores equipos de Europa", empezó. "Para mí, no son los mejores, pero sin duda están entre los mejores, así que será un gran reto, pero estamos preparados", agregó.

El Inter tiene la historia de su lado, tras haber vencido al Arsenal en esta fase de la competición hace apenas un año. El penal de Hakan Çalhanoğlu sentenció el partido en una victoria por 1-0 que fue mucho más complicada para el Inter de lo que el marcador pudiera sugerir.

Akanji: "El rendimiento del equipo puede sellar otra victoria"

Arsenal FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final First Leg | Jean Catuffe/GettyImages

"Es difícil compararlo con el año pasado porque no estuve aquí", admitió Akanji cuando se le preguntó sobre los desafíos del encuentro de la temporada pasada.

Y agregó: "El Arsenal es un equipo fuerte y marca mucho, sobre todo a balón parado. En Europa siempre te enfrentas a grandes atacantes: el Atlético de Madrid y el Liverpool también tenían delanteros muy fuertes. Sin duda, tendremos que mantener la concentración".

Respecto al análisis del partido en la previa, dijo: "Tendremos que ser efectivos. Cuando juegas contra los mejores equipos, cualquier error se puede castigar, pero a ellos también. Tenemos que ser implacables y efectivos frente a la portería, además de ser precisos con la posesión. No será fácil, pero tenemos que jugar como un equipo".

Finalmente, le preguntaron a Akanji qué equipos considera por encima del Arsenal en su ranking personal de los mejores de Europa. "Para mí, el Bayern [Múnich] es el equipo más fuerte de Europa ahora mismo", dijo. "Juegan un fútbol excelente, marcan muchos goles y encajan muy pocos".

