Las declaraciones de Mauricio Pochettino ante la lesión de Christian Pulisic que preocupan en el Milan

La estrella de la selección de Estados Unidos, Christian Pulisic, fue sustituido a los 28 minutos del amistoso que disputó contra Australia por una aparente lesión en la parte inferior de la pierna.

El entrenador de la selección nacional estadounidense, el argentino Mauricio Pochettino, comentó sobre esto luego del partido: "Sintió algo en el tendón de la corva. Mañana volará a Italia. Esta noche lo evaluaremos. No podemos decir nada por el momento".

Pulisic sufrió una dura entrada en la primera mitad, pero logró seguir adelante. Minutos después, el defensa australiano Jason Geria cometió una falta táctica sobre el jugador del Milan para evitar un contraataque.

El atacante de la selección nacional estadounidense permaneció tendido esperando ser atendido. Al levantarse, Pochettino no dudó en hacer un cambio y dar entrada a Diego Luna. Se vio a Pulisic regresando al vestuario después de salir.

Christian Pulisic being led straight to the #USMNT locker room after being forced out of tonight’s match with an apparent right ankle injury. pic.twitter.com/hTycDicMJM — Doug McIntyre (@ByDougMcIntyre) October 15, 2025

El parón internacional de Pulisic tuvo un final amargo. El jugador del AC Milan llegó en su mejor momento a estos amistosos, pero solo jugó 50 minutos entre ambos partidos (1-1 vs. Ecuador y 2-1 a Australia) y la lesión de tobillo lo mantuvo fuera del once inicial contra los sudamericanos incluso.

Su aparición en el once inicial para enfrentar a Australia fue positiva, pero la lesión es motivo de preocupación.

La selección estadounidense derrotó a Australia, marcando su tercer partido consecutivo invicta contra rivales del top 25 de la FIFA, en un gran avance para una de las selecciones anfitrionas de la próxima Copa del Mundo y que quieren dar el gran batacazo, llegando a instancias decisivas. Los amistosos, más allá de esto del jugador Rossonero, terminan siendo positivos para Mauricio Pochettino y sus dirigidos, pero la afición espera buenas noticias sobre Pulisic para que pueda jugar en el receso de noviembre, donde enfrentará a Paraguay y Uruguay en Pensilvania y Florida, respectivamente.

