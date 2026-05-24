Las dos posibles bajas del PSG para la final de la UEFA Champions League

Falta menos de una semana para la final de la UEFA Champions League entre el PSG y el Arsenal en el Puskas Arena de Budapest, que se vestirá de fiesta para recibir al actual campeón continental y al mejor equipo de la temporada en el fútbol europeo. Uno solo levantará la Orejona.

La información que publica L'Equipe desde París preocupa a los fanáticos franceses e ilusiona a los del norte de Londres: tanto Achraf Hakimi como Ousmane Dembélé son duda para el gran partido en Hungría. Ambos tienen problemas físicos y llegarían con lo justo, si es que logran estar en condiciones de saltar al campo.

El marroquí es el que menos chances tendría de jugar debido a su situación física, mientras que el actual ganador del Balón de Oro no jugó en el amistoso del PSG del último fin de semana y su evolución a lo largo de los próximos días será crucial.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSG | FRANCK FIFE/GettyImages

El París Saint-Germain tuvo una participación que fue de menor a mayor: terminó 11° en la etapa de liguilla, "condenándose" a jugar el playoff para entrar a octavos de final. En dicha instancia dejó en el camino al AS Mónaco, en una trabajada serie. Más adelante vinieron Chelsea, Liverpool y Bayern Múnich, alcanzando en esta última llave su mejor rendimiento en campo.

Buscarán unirse al selecto grupo de bicampeones de Champions League, además de superar la línea del Olympique Marsella para quedar como el club francés con más copas de campeones de Europa.

Saliba palpitó la final

Arsenal UEFA Media Day | David Price/GettyImages

"Tenemos la mejor defensa esta temporada. También la tuvimos la temporada pasada. Esperamos mantener la portería a cero contra el Paris Saint-Germain. Será un partido difícil porque sabemos a quién nos enfrentamos, pero con nuestro equipo todo es posible", dijo el defensor francés del Arsenal en una entrevista.

"Un Arsenal contra el Paris Saint-Germain sería una final de Champions League fantástica. Ellos tienen el mejor ataque y nosotros la mejor defensa", concluyó.