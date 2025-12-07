Lionel Messi sigue haciendo historia porque a pesar de su veteranía, logró darle al Inter Miami uno de los títulos que tenía pendiente, la MLS Cup, con lo cual, alcanzó un total de 48 trofeos en su haber, aunque por ahora tendrá que despedirse de dos de sus compañeros y amigos, los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, que le pondrán punto final a su trayectoria.

LIONEL MESSI AND INTER MIAMI HAVE WON THEIR FIRST EVER MLS CUP 🏆



A DAY FOR THE HISTORY BOOKS 📚 pic.twitter.com/lv8Du6nwB7 — ESPN FC (@ESPNFC) December 6, 2025

El astro argentino fue fichado por el Inter Miami en julio del 2023, encabezando el proyecto ambicioso del presidente británico David Beckham, que quería hacer de su escuadra un equipo exitoso y protagonista. Apenas en sus primeras semanas con el conjunto de Florida, La Pulga logró su primer título al hacerse con la Leagues Cup, certamen entre la MLS y la Liga MX, luego de imponerse en penales al Nashville SC tras haber empatado 1-1 en el tiempo reglamentario. El rosarino marcó durante el encuentro y tampoco falló en la tanda de penales. Acabó este campeonato con diez goles y cuatro asistencias para ser el Mejor Jugador.



Con respecto a la liga local, el histórico del Barcelona la culminó con once anotaciones y cinco asistencias, siendo el Jugador Más Valioso de las Garzas.

Lionel Messi was awarded the 2025 MLS Cup MVP 🏆



His 15 goal contributions in these playoffs are also the most in a single postseason in MLS history 😳 👏 pic.twitter.com/RwIRDyCj4Y — ESPN FC (@ESPNFC) December 7, 2025

Por otro lado, el campeón del mundo tuvo la oportunidad de disputar la Copa Campeones CONCACAF, pero no pudo conquistar el título, siendo por ahora el único tema pendiente. En el 2024, Messi y sus amigos se adjudicaron la Supporters’ Shield, momento en que se erigió como el futbolista más ganador de la historia con 46 cetros. Ya en este 2025, llegó la conquista de la Conference Cup y la MLS Cup, que fue su decimotercer título de liga.



Simplemente en esta temporada que lograron el título de Liga, El Mesías vio acción en 28 compromisos, anotó 29 dianas y asistió en 16 ocasiones, recibiendo apenas dos tarjetas amarillas, incluso en la gran final aportó dos asistencias.

🐐 Lionel Messi’s impressive career stats



👕 1137 Games

⚽️ 896 Goals

🎯 406 Assists

🎩 60Hat-tricks

🔥 69 Free kick Goals

🚀 105 Outside the Box Goals

🥅 1302 Goal contributions



🏆 10x LaLiga

🏆 8x SuperCopa Cup

🏆 7x Spanish Cup

🏆 4x UEFA Champions League

🏆 3x FIFA Club… pic.twitter.com/wvcZJIiwWh — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) December 6, 2025

Hasta ahora, Lio suma un total de 88 cotejos con el Inter Miami entre todas las competiciones: MLS, US Open Cup, Leagues Cup, Concachampions y Mundial de Clubes. El cinco veces mundialista ha repartido 77 anotaciones, con un promedio de gol de 0.89, además ha brindado 44 asistencias para un promedio de 0.48.



En la MLS tiene 53 apariciones con 50 tantos y 28 asistencias y en los Playoffs presume nueve partidos, con siete pirulos y ocho asistencias. Dentro de la Leagues Cup ha disputado once duelos, con doce dianas y tres asistencias. En la Concachampions ha sido partícipe de diez cotejos, con siete anotaciones y tres asistencias, mientras en la US Open Cup repartió dos asistencias en un duelo. Finalmente, en el Mundial de Clubes, Messi puso un gol en cuatro encuentros.