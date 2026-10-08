Las estadísticas de Rafa Márquez en lo que lleva al frente de la selección mexicana

El futuro de la selección mexicana no luce muy favorable, ya que el debut de Rafael Márquez como estratega dejó muchas dudas. A pesar de haber servido como auxiliar técnico de Javier Aguirre en su última etapa como seleccionador, El Káiser dejó en claro que todavía está muy 'verde' y aún tiene mucho por aprender para recomponer el camino.

¡MÁRQUEZ EMPIEZA CON EL PIE IZQUIERDO! 😳❌🇲🇽



La era de Rafa Márquez al frente de la Selección Nacional ha tenido un arranque bastante complicado, amigos...



• 4 partidos

• 0 victorias

• 2 empates

• 2 derrotas

• 2 goles a favor

• 7 goles en contra



Más que la dolorosa… pic.twitter.com/2cbCCiNfbc — Andre Marín (@andremarinpuig) October 7, 2026

Se tenía fuerte expectativa por el debut del cinco veces mundialista como estratega del Tricolor, sin embargo, no pudo conseguir ni una sola victoria en cuatro compromisos, sumando dos empates y dos descalabros. Gracias a esto, las críticas fueron en aumento y ya se ha señalado de forma negativa al histórico del Barcelona de España, aunque al final de todo, tiene el respaldo total de la Federación Mexicana de Fútbol para mantenerse en el puesto.



El debut del canterano del Atlas como entrenador se dio ante Colombia, una selección que lleva años con una buena generación de futbolistas. Luis Suárez abrió el camino para los cafetaleros, pero Gilberto Mora evitó el tropiezo para dejar la pizarra 1-1, en un duelo donde Rafa contó con muchos de los mundialistas en la pasada Copa del Mundo como Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Luis Chávez, Roberto Alvarado, Armando González, Orbelín Pineda, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo y Mateo Chávez.



La segunda prueba fue nuevamente una igualada 1-1, esta vez contra Perú, una nación que no acudió al pasado Mundial. Tal como sucedió en el duelo pasado, el visitante comenzó ganando gracias a Jairo Vélez, mas Víctor Guzmán salvó el día. Nuevamente el timonel utilizó a los más experimentados, además de brindarle oportunidad a Jeremy Márquez, Everardo López, Denzell García, Isaías Violante, Diego Campillo, Hugo Camberos, Óscar García y Santi Sandoval.

México tiene 0 victorias en la era de Rafa Márquez. 🇲🇽0️⃣



Márquez es el primer entrenador de México que no logró ganar ninguno de sus primeros cuatro partidos (sin contar a los entrenadores interinos) desde Manuel Lapuente en 1991. pic.twitter.com/XRvrXr6yJm — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 7, 2026

Después de eso llegaron las derrotas. Ante el rival que nunca se puede perder, Estados Unidos, se recibió una goleada de 3-0 tras las dianas de Julian Hall, Cavan Sullivan y Malik Tillman, esta vez, en parte por los groseros errores que cometió El Tala Rangel al dar un rebote y equivocarse en la salida. A diferencia de México, Las Barras y Las Estrellas, que le dieron seguimiento al trabajo del argentino Mauricio Pochettino, demostraron que andan en buen nivel porque ganaron todos sus encuentros, es decir, a Perú (4-1), Chile (4-2) y Canadá (1-0).



Por último, Chile, que llegaba de caer ante La Hoja de Maple y el Team USA, pudo obtener su único éxito a costa del combinado azteca, luego de dejar el marcador 0-2 de la mano de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro. En este último juego, Márquez dio minutos al arquero Álex Padilla y Dagoberto Espinoza, cumpliendo su promesa de que le daría oportunidad a todos de mostrarse.



No sólo El Príncipe de Cataluña fue criticado, también se le dio con todos a varios elementos, de quienes se menciona ya no deberían ser llamados, es decir, Orbelín, Gallardo, Luis Chávez, Germán Berterame, Hirving Lozano y Luis Romo. Asimismo, El Tiloncito se vio infantil al hacerse expulsar contra Estados Unidos, aparte Santi Giménez tuvo fallas increíbles frente al arco que costaron perder y Campillo se confió de más al dejar de lado la velocidad de Tillman. Hasta el experimentado Johan Vásquez cometió una falla en una salida que permitió una diana de los andinos.

¿Cuáles son las estadísticas de Rafa Márquez al frente de México?

El Barça Atlètic de Rafa Márquez 🇲🇽 se quedó cerca de conseguir el ascenso a Segunda División.



Cayeron 2-1 (3-2 global) con Córdoba en el partido de vuelta.



Destacada temporada en el banquillo del ‘Káiser’ mexicano pese a no haber logrado la promoción. pic.twitter.com/fn2VMpWcnT — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) June 23, 2024

El arranque del Káiser refleja un arranque inédito y complicado. Dos empates, dos derrotas, apenas dos goles a favor y seis en contra para quedar con -4. Su porcentaje de efectividad apenas fue del 16.6%, algo alarmante a pesar de que apenas inicio su camino, donde el objetivo es calificar al Mundial 2030. Su próximo prueba y ahora sí en partido oficial es contra Jamaica en los cuartos de final de la CONCACAF Nationes League, en Ida y Vuelta, cerrando en el Estadio BBVA.



Hablando en general de su corta carrera como estratega, el ex del AS Mónaco de Francia selló un gran paso por el Barça Atlètic de la Primera Federación (tercera categoría de España) entre el 2022 y 2024, la cual fue muy sólida. Con el segundo equipo del Barcelona estuvo por dos temporadas dirigiendo 82 juegos, con 40 triunfos, 21 empates y 21 caídas, con efectividad de 1.72 puntos por partido. En la primera temporada llegó hasta semifinales siendo vencido por el Real Madrid.



Previamente, el exdefensa central comandó al Cadete A del Real Alcalá de la Segunda Federación de España en la campaña 2020-2021. Sólo movió los hilos por diez partidos, con tres victorias, tres empates y cuatro derrotas.