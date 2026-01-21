Las leyendas del Manchester United continúan su disputa con Lisandro Martínez

Después de la experta gestión que Lisandro Martínez dio al delantero del City, Erling Haaland, donde prácticamente no le dejó tocar la pelota en el derbi de Manchester, el defensa desafió a dos glorias de los diablos rojos.

En declaraciones posteriores al partido, los "invitó" a Nicky Butt y Paul Scholes a "venir a su casa" y expresar sus problemas cara a cara.

La actuación de Martínez recibió elogios de Butt y Scholes en su episodio posterior de The Good, The Bad & The Football., antes de que la expareja de defensas del United optara por responder a la respuesta inicial de Martínez.

"Para mí, hablamos como si fuéramos chicos en un bar conversando", empezó Butt. "Es irónico".

“Creo que cuando la gente se enoja tanto porque alguien en los medios o en un podcast dice “ven a mi casa”, es como decir ‘joder, madura’, y agregó, sin bajar el perfil de la disputa: “Si te vas a emocionar tanto porque alguien diga algo sobre ti y vas a reaccionar así, no deberías estar en un gran club de fútbol".

"Te lo aseguro, va a tener eso el resto de su carrera en el Manchester United. Tendrás altibajos. Me criticaron mucho cuando jugué en el Manchester United y el Newcastle, pero la semana siguiente te aplauden. Y además, deberá rendir siempre en todos los partidos", cerró Butt.

Scholes revela un enfrentamiento privado previo con Martínez

Mientras tanto, Scholes admitió que el dúo podría haber expresado mejor sus comentarios sobre Martínez, pero se hizo eco de Butt al insistir en que la crítica es parte del trabajo cuando juegas para el Manchester United.

El ex mediocampista reveló un enfrentamiento previo con Martínez que inicialmente había optado por mantener en privado.

“Intercambiamos mensajes por Instagram hace un tiempo”, dijo Scholes. “No le gustó algo que dije antes. Normalmente no se lo habría dicho, pero él ha dicho cosas, así que ¿por qué no?".

"Dijo que me había perdido el respeto por completo. Como dijo Nicky hace dos minutos, estás en el Manchester United, probablemente el club más grande del mundo. En algún momento, como nos pasó a nosotros como jugadores, vas a recibir críticas. Tienes que lidiar con eso", completó.

