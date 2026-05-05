Las marcas que visten a las 48 selecciones del Mundial 2026

Cada Mundial se juega dentro y fuera de la cancha. Detrás de cada selección hay una marca que la acompaña, define su identidad visual y también compite por visibilidad en uno de los escenarios más grandes del deporte. Vínculos históricos y otros nuevos que comienzan a aparecer. Con los diseños ya presentados en su mayoría, la máxima cita del deporte global vuelve a ofrecer una radiografía sumamente interesante del negocio de la indumentaria.

El dominio sigue concentrado en pocos nombres. Nike, Adidas y Puma vuelven a marcar el ritmo y concentran la mayor parte de los equipos, pero no tienen el monopolio absoluto. Firmas tradicionales y otras más chicas también dicen presente, generando un mapa diverso en el que cada camiseta cuenta una historia distinta.

A continuación, todas las marcas que estarán presentes en la Copa del Mundo 2026 y las selecciones a las cuales visten.

1. Adidas

Argentina v Zambia - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

Con 14 selecciones en el Mundial, Adidas vuelve a posicionarse como la marca con mayor presencia en el torneo. Su alcance es global. Combina potencias históricas con equipos en crecimiento, apuntando a una estrategia que mezcla tradición, rendimiento y una muy fuerte identidad visual.



Entre sus principales representantes aparece Argentina, actual campeona del mundo, a la que viste ininterrumpidamente en Copas del Mundo desde Italia 1990. Alemania es otro de los grandes emblemas de la marca, en un vínculo que se remonta a sus mayores éxitos internacionales. España también forma parte de este núcleo fuerte, al igual que Bélgica, que en los últimos años se mantuvo como una selección competitiva en la élite.



El listado se completa con mercados clave como México y Japón, además de selecciones con peso regional como Colombia, Arabia Saudita o Argelia. También aparecen equipos como Suecia, Escocia, Sudáfrica, Qatar y Curazao, que le dan a la marca una presencia diversa y equilibrada en distintas confederaciones.

2. Nike

Brazil v France - International Friendly | Stephen Nadler/ISI Photos/GettyImages

La firma estadounidense es otro de los grandes protagonistas del Mundial. Cuenta con una cartera de selecciones potente y muy competitiva. Combina mercados estratégicos con equipos de primer nivel, logrando una presencia fuerte en distintas regiones del mundo.



Entre sus principales exponentes aparece Brasil, una de las selecciones más icónicas del fútbol y un socio histórico de la marca. Francia también destaca dentro del grupo, con el recuerdo todavía reciente del título conseguido en 2018 bajo su patrocinio. A eso se suman potencias europeas como Inglaterra y Países Bajos, además de Croacia, que ha sabido ser protagonista en las últimas Copas del Mundo.



El listado lo completan selecciones como Estados Unidos y Canadá, anfitriones del torneo, junto con Corea del Sur, Australia, Turquía, Uruguay y Noruega.

3. Puma

Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Seb Daly/GettyImages

Puma vuelve a decir presente en el Mundial con una presencia sólida y bien distribuida, apostando tanto por selecciones europeas como por varios de los equipos más competitivos de África. Con 10 representados, la marca alemana se mantiene como uno de los jugadores fuertes en el mercado de indumentaria internacional.



Portugal con Cristiano Ronaldo a la cabeza, es sin lugar a dudas su apuesta más importante y la que más visibilidad le aporta. En Europa también destacan Suiza y Austria, equipos competitivos que suelen estar en la pelea.



Pero donde Puma logra una identidad muy marcada es con África. Senegal, Marruecos, Ghana y Costa de Marfil forman un bloque fuerte, con selecciones que han sido protagonistas en los últimos torneos y listas para dar el salto en 2026.



Chequia, Paraguay y Nueva Zelanda, ampliando su alcance a distintas confederaciones, completan su plantel.

4. Kelme

Oman v Jordan - FIFA World Cup 2026 Qualifier | NurPhoto/GettyImages

La marca española Kelme suma presencia en el Mundial con Bosnia y Herzegovina y Jordania, dos selecciones que no suelen ser habituales en este tipo de escenarios pero que han logrado meterse en la conversación internacional. Históricamente ligada al fútbol europeo —especialmente en España durante los años 90—, Kelme ha sabido reconvertirse y expandirse hacia nuevos mercados.



En este caso, su apuesta pasa por acompañar proyectos en crecimiento. Bosnia busca consolidarse en la escena internacional, mientras que Jordania vive uno de los momentos más importantes de su historia futbolística con su primera clasificación a una Copa del Mundo.

5. Kappa

Tunisia v Namibia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | DeFodi Images/GettyImages

Una de las marcas históricas del fútbol europeo, tendrá como representante a Túnez en esta edición del Mundial. Con una larga trayectoria en el deporte, especialmente en Italia, la firma ha vestido a clubes y selecciones importantes a lo largo de las décadas.



En este caso, su presencia se centra en el continente africano, acompañando a una selección que buscará superar la fase de grupos de un Mundial por primera vez en su sexta participación.

6. Umbro

RD Congo v Jamaica - 2026 FIFA World Cup Qualifying | Anadolu/GettyImages

Una de las marcas más tradicionales del fútbol dirá presente con la República Democrática del Congo. Con una historia rica en Copas del Mundo, incluyendo su vínculo histórico con Inglaterra en 1966, la firma inglesa mantiene su legado vigente.



En esta edición, su apuesta pasa por una selección africana que busca hacerse un lugar en la élite.

7. Reebok

El Salvador v Panama - FIFA World Cup 2026 Qualifier | APHOTOGRAFIA/GettyImages

Reebok regresa al Mundial de la mano de Panamá. La marca supo tener protagonismo en selecciones durante los años 90 y principios de los 2000, aunque luego perdió terreno frente a otros gigantes del sector.



Los Canaleros ya cuentan con experiencia en Copas del Mundo (Rusia 2018) y en 2026 intentarán volver a instalar su nombre en la escena internacional del fútbol.

8. Saeta

Haiti v Iceland - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

La empresa colombiana aparece como una de las marcas menos tradicionales del torneo, vistiendo a Haití. Su presencia en el Mundial representa una oportunidad única tanto para la firma como para la selección, que regresa a la cita después de 52 años.

9. Marathon

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ECU-ARG | RODRIGO BUENDIA/GettyImages

La de Estados Unidos, Canadá y México 2026 será la quinta participación de Ecuador en una Copa del Mundo y si hubo algo en común en todas ellas, es la marca que la viste.

Marathon vuelve a decir presente junto a su selección nacional, en una relación que lleva años consolidada.



A diferencia de otras marcas más globales, su enfoque está muy ligado al desarrollo del deporte en su país, lo que le da una identidad fuerte dentro del mercado sudamericano.

10. Merooj

FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRK | ATTA KENARE/GettyImages

La firma iraní acompaña justamente a la selección de su país en el torneo. Se trata de una firma relativamente joven que ha ganado terreno a nivel local y regional, apostando por el desarrollo del deporte dentro del país.



Irán es un habitual participante en los Mundiales en los últimos años, consolidándose como una de las potencias asiáticas. El desafío de Merooj será aprovechar la vidriera internacional para posicionarse frente a un público más amplio.

11. Capelli

🇨🇻 Cabo Verde introduced their 2026 World Cup kits x Capelli Sport.



In blue and white, the shirts come with a repeating triangular pattern inspired by the flight paths between the nation’s ten islands 🦈



How do you feel about these ones? pic.twitter.com/EDgfT29VfC — Soccer Jersey News (@soccerjerseynws) April 13, 2026

Cabo Verde logró su histórica primera clasificación a una Copa del Mundo representado por la marca Tempo. Sin embargo, recientemente anunció su paso a la estadounidense Capelli, una firma deportiva nacida en 2011 con sede central en Nueva York que también tendrá su estreno en un Mundial.

12. Jako

FBL-WC-2026-QUALIFIERS-IRQ-BOL | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Esta firma alemana con fuerte presencia en el fútbol europeo de menor escala acompaña a Irak en su regreso a un Mundial luego de 40 años. Aunque no cuenta con la exposición de otras marcas del país, ha logrado posicionarse en distintos mercados gracias a acuerdos con selecciones y clubes.

13. 7Saber

Iran v Uzbekistan - 2026 FIFA World Cup Asian Qualifiers | Anadolu/GettyImages

7Saber se suma como una de las marcas más desconocidas del torneo, vistiendo a Uzbekistán. Con su aparición en el Mundial tendrá la oportunidad de darse a conocer a nuevos mercados, especialmente en regiones emergentes.



La selección asiática ha dado pasos importantes en los últimos años dentro del fútbol asiático, y una eventual exitosa participación mundialista marcaría un antes y un después tanto para el país como para la marca.

