Las mayores remontadas en la historia de la CONMEBOL Libertadores

Liga de Quito dejó contra las cuerdas a Palmeiras después del triunfo por 3 a 0 en la ida de las semifinales de la CONMEBOL Libertadores 2025 disputados en los 2800mts de altura de la capital de Ecuador.

El Verdao, uno de los grandes candidatos de la Copa, necesitaba en Brasil una remontada con pocos antecedentes en la historia del certamen y la misma se llevó a cabo, con un 4-0 que lo depositó en la final de Lima, Perú, el próximo 29 de noviembre.

Tan solo cinco veces a lo largo de la historia de la CONMEBOL Libertadores un equipo pudo remontar tres o más goles de diferencia.

Las mayores remontadas en la historia de la Libertadores

El caso más reciente también fue el más holgado. En los octavos de final de 2017, Jorge Wilstermann sacó una gran ventaja ante River en Bolivia (3-0), pero el Millonario se impuso por 8 a 0 en el Monumental y dio vuelta la serie.

Cinco años antes, en 2012, Universidad de Chile remontó la misma desventaja en octavos: tras el 1-4 contra Deportivo Quito en Colombia, goleó 6-0 en Chile y pasó a cuartos de final.

Situación similar transitó Bolívar en la Libertadores 2000, cuando tras el 0-3 contra Nacional en Uruguay festejó en la altura de La Paz: otro 3-0, ahora a favor, para imponerse en los penales (5-3).

La temporada anterior, en la Copa de 1999, Cerro Porteño cayó 3-0 con Estudiantes de Mérida por la ida de los cuartos de final, pero lo dio vuelta con un contundente 4-0 en Paraguay y se metió en las semifinales, su mejor resultado histórico.

El primer antecedente tuvo como protagonista a Sporting Cristal en 1993, cuando por los octavos de final se repuso del 0-3 sufrido frente a El Nacional en Ecuador y, con un 4-0 en Perú, avanzó de fase.

El antecedente del que se agarra Palmeiras

Nunca en la historia de la Libertadores un equipo dio vuelta al menos tres goles en una semifinal o una final, pero sí sucedió en una instancia decisiva de un torneo continental: la recordada hazaña de Rosario Central en la Copa Conmebol 1995 ante Atlético.

El 12 de diciembre de aquel año, el Canalla sufrió una durísima derrota ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte. El Galo festejó por los goles de Ézio, Cairo, Paulo Roberto y Elpídio Silva. En la vuelta, Central ganaba 3-0 en el primer tiempo y luego lo ganó en los penales para obtener el único título internacional en su historia.