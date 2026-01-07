Las mejores equipaciones en la historia de la selección española - rankeadas

Las camisetas de las selecciones para afrontar las grandes competiciones siempre generan debate entre los aficionados.

Por ello, a continuación les dejamos con nuestro top de mejores camisetas de la historia de la selección española:

5. Eurocopa 2012

A Espanha entrou em campo com SEIS MEIAS na final da Euro 2012...



E ganhou de 4x0.



Que time absurdo. pic.twitter.com/Gg57TYhRGH — Sala12 (@OficialSala12) March 9, 2024

Una camiseta simple a la vez que elegante. Las líneas amarillas encima de los hombros quedan muy bien y aportan algo distinta. Con esta camiseta ganaron la tercera Eurocopa de su historia tras vencer a Italia por un resultado de 4-0, en una final que quedará para la historia del fútbol.

4. Mundial 1994

España Mundial 1994 | IMAGO / Buzzi

Un diseño diferente con ese decorado en la parte lateral que rompe un poco con el estilo habitual de la Selección Española. Posiblemente sea una de las camisetas que más disparidad de opiniones cree entre los aficionados españoles. En este torneo, España quedó eliminada en los cuartos de final a manos de la Selección de Italia.

3. Eurocopa 2008

⁉️ ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué manera?



🤔 ¿Te acuerdas de este momento, de este GOLAZO de @RubendelaRedweb?



🗝️ P.D. Fue el inicio de una remontada.#VamosEspaña pic.twitter.com/TRNiyO9lWV — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 29, 2025

Sin duda una de las camisetas que más se recuerdan, principalmente por ese tono dorado que la Selección Española no acostumbraba a vestir. Quizás no sea la más bonita de todas, pero acompañó al combinado nacional en el torneo que elevaba al equipo entonces dirigido por Luis Aragonés a lo más alto de Europa, iniciando una época dorada para el fútbol español.

2. Eurocopa 2016

España Eurocopa 2016 | IMAGO / Eibner Europa

España volvía a una camiseta más clásica, muy parecida a la del año 2012, pero con líneas más largas y un mayor protagonismo del color amarillo, sin duda sencilla pero elegante. Tras el duro Mundial del año 2014, la Selección Española tenía ganas de hacer un buen papel en este torneo, no obstante, fue eliminada también por Italia, esta vez en los octavos de final.

1. Mundial 2010

España 🇪🇸 Mundial 2010



1º y 2º equipación



Consigue la camiseta más histórica de la selección española.



Info MD pic.twitter.com/iXjveFASyf — FutbolJersey77 (@futboljersey7) October 15, 2024

Esta camiseta es una mezcla de todo. Representa la mayor grandeza que ha alcanzado la Selección Española en su historia. Si un aficionado español al fútbol mira atrás, la primera imagen que se le viene a la cabeza es la de Andrés Iniesta marcando ese gol que convertía al combinado nacional en Campeón del Mundo por primera y única vez en su historia. Además, el color azul da una sensación de elegancia, por lo que todo se juntó esa noche para regalar a todo un país algo que nunca olvidará.