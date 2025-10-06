Las mejores frases de Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic fue una de las figuras más llamativas de su época en el fútbol. Siempre con palabras incisivas, un ego que molestaba a muchos, el delantero sueco además de goleador, regaló grandes frases que quedan en la historia del deporte.

Aquí te dejamos diez frases icónicas de Zlatan para recordarlo:

1. “Soy un Ferrari y me conduces como a un Fiat”

Ibra tuvo un breve paso por el Barcelona, al que llegó en su mejor momento y estuvo bajo las órdenes de Pep Guardiola, sin embargo, no terminó de acoplarse por las disposiciones del estratega. No se calló nada y le dio con todo por desaprovecharlo en su etapa culé.

2. “No merece la pena ver un Mundial sin mi”

Zlatan Ibrahimovic | IMAGO

Tras quedar fuera de la Copa del Mundo de Brasil 2014 a manos de la Portugal de Cristiano Ronaldo en un partido épico, Zlatan no dudó en mandar esta frase que quedará para la eternidad, ya que un Mundial sin Zlatan no es Mundial.

3. “Me quedo si cambian la Torre Eiffel por una estatua mía”

Esta fue la forma en que el sueco respondió cuando se le preguntó sobre su continuidad en el PSG, club en el que alcanzó los 156 goles en 180 partidos, además de alzar cuatro Ligue 1, tres Supercopas, tres Copas de la Liga y dos Copas de Francia.

4. “No necesito a los medios, ellos me necesitan a mí”

Zlatan Ibrahimović | Imag

La respuesta del delantero sueco al ser consultado sobre su relación con los medios de comunicación por sus constantes actitudes. De nueva cuenta le hizo saber a los medios que era más importante.

5. “Si quieren pararme tendrán que matarme”

Zlatan Ibrahimovic | IMAGO / Bildbyran

Debido a su estilo único de juego, su potente físico y su refinada técnica, Ibra era un jugador sumamente completo. Siempre ha sido un jugador difícil de parar y él mismo declaró cuál era la única forma de poder deternerlo.

6. “No necesito un trofeo para saber que soy el mejor”

Zlatan Ibrahimovic | Daniel Bartel-Imagn Images

El ex Manchester United nunca pudo ganar el Balón de Oro porque tuvo la mala suerte de coincidir en la época del portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi, así como anteriormente en la de los brasileños Ronaldinho y Kaká. Todos ellos evitaron que Zlatan fuera reconocido como el mejor jugador del mundo, pero para él eso no era determinante.

7. “Si me hubiese dedicado al taekwondo habría ganado varias medallas olímpicas”

Zlatan Ibrahimovic | Kelvin Kuo-Imagn Images

El ex del AC Milán practico el taekwondo durante su juventud y en ocasiones incorporó movimientos de este deporte en el fútbol. De no haberse convertido en futbolista, el sueco tenía claro que hubiera triunfado en el taekwondo.

8. “No conozco a ningún jugador de la liga francesa, pero todos ellos saben quién soy yo”

Antes de hacer su historia con el PSG en Francia, Zlatan mencionó esto a su llegada a la Ligue 1 en 2012.

9. “¿A mi mujer? Nada. Ella ya tiene a Zlatan”

Zlatan Ibrahimovic | Lucas Boland-Imagn Images

Una vez, el romperredes fue consultado sobre el regalo de aniversario que le haría a su esposa, Helena Seger, arrojando esta frase para hacer saber lo afortunada que era su pareja por tenerlo a él.





10. “Querían Zlatan y les di Zlatan. Ahora regresen a ver béisbol”

Zlatan Ibrahimovic | Kelvin Kuo-Imagn Images

Luego de romper la MLS con El Galaxy de Los Ángeles en un año al convertir 53 goles y 15 asistencias en 58 partidos, el sueco le dijo a los norteamericanos que podían volver a su vida de antes con el Rey de los Deportes.



