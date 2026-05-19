Las mejores reacciones al campeonato del Arsenal en la Premier League después de 22 años

Después de 22 años, el Arsenal finalmente se coronó campeón de la Premier League este martes 19 de mayo. Los Gunners aseguraron el primer lugar de la liga inglesa después de vencer al Burnley en la jornada 37, y tras el empate del Manchester City ante el Bournemouth.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta ha tenido una temporada extraordinaria y todavía tiene por delante la gran final de la Champions League, la cual se disputará el próximo sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna.

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

Esta fue la emocionante reacción de los jugadores del Arsenal después de escuchar el pitido final en el partido entre el Manchester City y el Bournemouth.

A través de sus redes sociales, los Gunners han compartido postales de celebración del campeonato. Una de las imágenes más mediáticas retrata el efusivo festejo entre Bukayo Saka y Gabriel Magalhães, dos de las grandes figuras del Arsenal en esta hazaña.

El equipo tambien compartió una instantánea en la que se puede a ver a todos los integrantes de la plantilla posando junto al trofeo de la Premier League.

En su perfil personal, Declan Rice, una de las figuras del título, compartió una foto junto con sus compañeros y con el mensaje "se los dije".

Asimismo, el Arsenal compartió un video en el que el legendario Arsene Wegner, extécnico del club y actualmente Director de Desarrollo de la FIFA, felicita al equipo de sus amores tras su logro.

Lo hicieron. Los campeones siguen, mientras que otros se detienen. Este es su tiempo. Ahora sigan y disfruten cada momento. Arsene Wegner

This belongs to all of us. pic.twitter.com/7cUNDp2KR5 — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, felicitó al Arsenal tras el empate de su escuadra ante el Bournemouth.

De parte del Manchester City, felicitaciones al Arsenal, Mikel y todo su equipo. A los jugadores y a los fans, se lo merecen Pep Guardiola

From one Premier League champion to another 🤝 pic.twitter.com/H2llHZlnds — Premier League (@premierleague) May 19, 2026

Los aficionados de los Gunners se han reunidos en las inmediaciones del Emirates Stadium para celebrar su primer título de la Premier League desde la temporada 2004.

North London forever 🎇 pic.twitter.com/LeSLXq99Y8 — Premier League (@premierleague) May 19, 2026

Aficionados del Arsenal celebran el título de la Premier League fuera del Emirates Stadium tras el empate del Manchester City con el Bournemouth | Leon Neal/GettyImages

Algunos exjugadores de los Gunners, como el egipcio Mohamed Elneny, felicitaron a los aficionados por el título.

No puedo describir mis sentimientos en este momento… El fútbol siempre recompensa a quienes siguen creyendo. A los aficionados que siguieron creyendo: se lo merecen Mohamed Elneny

I can’t describe my feelings right now… Football always gives back to those who keep believing.. To the fans who kept believing, you deserve this… Arsenal; the club that will stay in my heart forever, you deserve this… The players and everyone at the club who made it happen,… pic.twitter.com/BXvwXIukiY — Mohamed ELNeny (@ElNennY) May 19, 2026

A través de sus redes sociales, el legendario automovilista Lewis Hamilton festejó el título del Arsenal. El acrónimo COYG significa "Come on, you Gunners" (Vamos, Gunners).

Hamilton celebra el título del Arsenal | Instagram | @lewishamilton

El famoso presentador de televisión Piers Morgan también festejó el título de los Gunners.

"Hola, haters del Arsenal", mencionó el polémico presentador británico.