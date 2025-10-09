Las opciones de defensas centrales de la selección argentina - rankeados

Mientras la selección de Argentina se prepara para medirse a Venezuela y Puerto Rico en amistosos en fecha FIFA, la gente se sigue preguntando cómo estará conformado el equipo de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo de 2026.

Scaloni, quien fue lateral derecho en su carrera profesional, tiene muy claras sus ideas sobre los jugadores que buscarán defender el título en el torneo que organizarán Canadá, México y Estados Unidos el próximo año.

El grupo que ganó el Mundial en Catar 2022 estará en pleno defendiendo la corona en la cita de 2026 y la defensa es una de las facetas de juego que más trabaja Scaloni.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos las opciones de defensa central que maneja Argentina para la Copa del Mundo.

1. Cristian “Cuti” Romero

Romero es un fijo en el plantel argentino para el Mundial | Marcelo Endelli/GettyImages

Es el central indiscutible de la selección argentina y su presente en la Premier League, específicamente en el Tottenham Hotspur, respaldan su opción para ser titular. A sus 27 años de edad está en el momento más importante en su carrera. Es un zaguero que va bien por arriba, feroz en el uno contra uno y muy inteligente para combinarse con sus compañeros del medio campo. Seguridad y respaldo es lo que le ofrece Romero a Scaloni.



2. Nicolás Otamendi

Otamendi jugará su último Mundial en 2026 | Franklin Jacome/GettyImages

Es de los más veteranos del grupo junto con Lionel Messi, pero cuenta con la confianza de su técnico. Tiene 37 años de edad, pero se mantiene jugando en Europa, en el Benfica de José Mourinho, siendo titular indiscutible tanto en la Primeira Liga como en los compromisos por UEFA Champions Legue. Seguramente ocupará el puesto de central con el "Cuti" Romero en el debut de Argentina en el próximo Mundial.

3. Lisandro Martínez

Martínez tiene la confianza del técnico Scaloni | Daniel Jayo/GettyImages

Es de la misma generación que Romero y es uno de los defensores más sólidos con los que cuenta Argentina. Juega en el Manchester United, aunque no ha encontrado la regularidad que se esperaba. Si algo pasa con Otamendi, Martínez es el indicado para ocupar un puesto en la defensa. Fue campeón del mundo en 2022 y quiere repetir la hazaña el año entrante.

4. Facundo Medina

Medina vive un buen momento en la Ligue 1 con el Olympique de Marsella | Thananuwat Srirasant/GettyImages

Es parte de la nueva generación de centrales argentinos y vive un buen momento de forma con el Olympique de Marsella, de la Ligue 1 de Francia. Es titular en su club pero la tendrá difícil si quiere conseguir un puesto en el once inicial de Scaloni. Deber ser uno de los defensas suplentes del equipo en el próximo Mundial.

5. Lautaro Rivero

Rivero es el central titular de River Plate | Luciano Bisbal/GettyImages

Tiene 21 años de edad, vive un gran presente en River Plate y se dice que será el defensor central de la selección nacional de Argentina en el futuro. Tiene tiempo para crecer de aquí al 2026. Es un central zurdo muy elegante, que va bien por arriba y que tiene una buena visión de juego para salir jugando. Necesita experiencia internacional, pero es una promesa del fútbol argentino.

6. Marcos Senesi

Senesi vive un buen momento de forma | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Senesi es otro que anda en buen momento, que recibió la convocatoria para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico y que tiene una edad (27) ideal para ser el relevo generacional de la defensa de Argentina. Es titular en el AFC Bournemouth de la Premier League y es un central con mucha potencia, que le gusta el juego aéreo y que sale bien con sus compañeros del medio campo. Es ideal para la renovación después del Mundial.