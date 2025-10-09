Las opciones de delantero centro para la selección española - rankeados

España se muestra como uno de los máximos candidatos para conquistar la Copa del Mundo de 2026, con la Eurocopa 2024 como referencia de su poderío y vigencia. Si bien falta mucho camino por recorrer, Luis de la Fuente empieza a pensar en la lista final.

En Sports Illustrated Fútbol repasamos las opciones que tienen en la selección española en el puesto de delantero centro para la Copa del Mundo que organizará Estados Unidos, México y Canadá a mediados del 2026.

1. Mikel Oyarzábal

Spain v England: Final - UEFA EURO 2024 | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

Oyarzabal es un extremo cerebral y eficaz, más asociativo que desequilibrante, que aporta criterio, gol y compromiso táctico. Si bien no es su posición natural, está jugando en ese lugar con éxito en la Furia Roja.

2. Ferran Torres

Albania v Spain: Group B - UEFA EURO 2024 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Puede jugar tanto de extremo (sobre todo por la derecha) como más centrado, incluso como punta. Ha expresado que se siente cada vez más cómodo como delantero centro, y está aprendiendo en ese rol, especialmente viendo lo que hace Robert Lewandowski en el Barça.

3. Álvaro Morata

Netherlands v Spain - UEFA Nations League Quarterfinal Leg One | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Morata no es un “9” que solamente espera balones en profundidad: suele caer un poco (irse detrás del área) para recibir, girarse o trasladar el juego. Le gusta jugar con el cuerpo, proteger el balón, dejarlo de espalda cuando hace falta, y combinar con mediapuntas o extremos.

4. Samu Aghehowa

Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-final | Edith Geuppert - GES Sportfoto/GettyImages

Gracias a su altura y constitución, Samu es fuerte en los duelos físicos y en disputa de balones aéreos. Cuando los centros o balones largos llegan, es un recurso valioso. Tiene capacidad para recibir de espaldas al arco, proteger el balón y girarse o desprenderse hacia zonas de remate. Además, es capaz de romper líneas con desmarques hacia atrás o hacia dentro del área.

5. Borja Iglesias

RC Celta de Vigo v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

El Panda tiene buena capacidad para definir cuando las situaciones están dentro o cerca del área. No es extremadamente rápido ni lateral, pero su posicionamiento le permite aprovechar remates de uno o dos toques.