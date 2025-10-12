Las opciones de portero para la selección mexicana - rankeados

La selección mexicana atraviesa un momento complicado. Hay una notable escasez de talento en casi todas las posiciones, incluso en aquellas que históricamente estaban bien cubiertas, como la portería. De cara al Mundial de 2026, estos son los jugadores que competirán por el puesto titular. ¿A quién elegirá Javier Aguirre para la gran cita?



1. Luis Ángel Malagón

America v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Si se mantiene libre de lesiones y conserva su nivel, el arquero del Club América, Luis Malagón, apunta a ser titular en el Mundial de 2026. Desde la llegada de Javier Aguirre, Malagón ha sido el guardameta con más minutos, aunque sus actuaciones aún generan ciertas dudas. Pese a sus destacados reflejos, sus salidas aéreas y su juego con los pies no alcanzan un nivel de élite.



2. Raúl Rangel

Chivas v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El arquero de Chivas de Guadalajara, Raúl Rangel, tiene opciones de ser titular en el Mundial de 2026. A su favor, el 'Tala' destaca por un buen juego de pies, aunque ha cometido errores significativos tanto con su club como con la selección mexicana en las oportunidades que ha tenido. Si Malagón sufre una lesión o su nivel cae drásticamente, Rangel podría asumir el puesto.



3. Guillermo Ochoa

Mexico v Honduras - Gold Cup 2025: Semifinal | Thearon W. Henderson/GettyImages

El veterano arquero tiene pocas posibilidades de jugar en el Mundial de 2026, pero su meta es ser convocado y asistir a su sexta Copa del Mundo, un logro que solo compartirían él, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Actualmente milita en el AEL Limassol de Chipre.



4. Carlos Acevedo

Santos Laguna v Tijuana - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

El arquero de Santos Laguna, Carlos Acevedo, ha destacado por sus actuaciones individuales a pesar del mal momento de su equipo durante el último año y medio. Recientemente convocado por Javier Aguirre, Acevedo podría tener opciones de integrar la lista final para el Mundial de 2026. Su oportunidad dependerá del rendimiento de Guillermo Ochoa o de posibles lesiones de Luis Malagón o Raúl Rangel.



5. Carlos Moreno

Leon v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El arquero de 27 años del Pachuca también tiene opciones de asistir al Mundial de 2026. Ha sido considerado en varias convocatorias de Javier Aguirre, pero su ausencia en la lista para la Fecha FIFA de octubre reduce sus posibilidades, a tan solo ocho meses del torneo.

6. Otros porteros

FC Juarez v Leon - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Otros guardametas, como Sebastián Jurado, Andrés Sánchez, Álex Padilla y Julio González, han participado en procesos recientes de la selección mexicana, pero tienen mínimas, o prácticamente nulas, posibilidades de integrarse a la lista final para el Mundial de 2026. Solo un milagro les permitiría estar en la convocatoria.

